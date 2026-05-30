Matej Podgoršek

Matej Podgoršek

30. 5. 2026
17.55

12 minut

MXGP Nemčije, kvalifikacijska vožnja

Neuničljivi Tim Gajser: šest dni po padcu premagal najboljša voznika sezone

Tim Gajser Nemčija Yamaha | Tim Gajser je po štirih dneh terapij v zadnjem hipu prispel na prizorišče VN Nemčije. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je po štirih dneh terapij v zadnjem hipu prispel na prizorišče VN Nemčije.

Foto: Yamaha Racing

Grd padec minulo nedeljo v Franciji, štiri dni intenzivnih terapij na razbolelem kolenu, negotovost, ali bo sploh lahko nastopil na VN Nemčije. Za Timom Gajserjem so težki dnevi. A v petek je prispel v Teutschenthal, kjer je v preteklosti že štirikrat zmagal, v soboto pa že bil v središču pozornosti. Dobila je oba treninga, nato pa na kvalifikacijski vožnji osvojil drugo mesto. Premagal je tudi najboljša voznika sezone Lucasa Coenena in Jeffreyja Herlingsa. Boljši je bil samo Romain Febvre. Četverico so ločile le štiri sekunde.

Tim Gajser na petkovem treningu štartov. | Foto: Yamaha Racing Tim Gajser na petkovem treningu štartov. Foto: Yamaha Racing Tim Gajser (Yamaha) je šest dni po padcu na VN Francije in poškodbi kolena na sobotni kvalifikacijski vožnji v Teutschenthalu kot prvi izbiral štartno rampo. V vožnji na čas je bil namreč najhitrejši. Na eni svojih najljubših prog je odpeljal krog kar sedem desetink hitreje kot zmagovalec treh letošnjih dirk Jeffrey Herlings (Honda). Tretji čas je dosegel vodilni v letošnjem prvenstvu MXGP, Lucas Coenen (KTM), ki je zaostal že celo sekundo. Drugi Slovenec v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 12.

Kvalifikacijska vožnja je zelo pomembna, saj se delijo točke od 10 do ena za prvih 10, vrstni red pa pomeni vrstni red izbire štartne rampe za nedeljsko dirko. Za Gajserja je letos največji izziv štart, saj mu je doslej uspel le nekajkrat. Tokrat mu je! V prvi zavoj je zapeljal kot drugi, pred njim je bil samo aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Sledila sta jima Coenen in Herlings.

Po polovici vožnje je vrstni red na prvih štirih mestih ostal enak, je pa zapeljal v bokse Tom Vialle (Honda). Tim je bil pred zaključkom manj kot sekundo za Francozom. Pravi je, poškodba očitno le ni bila hujša. Na enem od skokov je poskusil z napadom. Bila sta krmilo ob krmilu. Gajser je pritiskal do zadnjega kroga, a tekmeca ni mogel prehiteti. Oviral ga je še eden od zaostalih za krog. Febvre je dobil prvo vožnjo letos. Četverico Febvre - Gajser - Coenen - Herlings so v cilju ločile le štiri sekunde, medtem ko je peti Andrea Adamo (KTM) zaostal kar 28 sekund. Pancar je bil s skoraj minuto zaostanka 15.

Poglejte vrhunce kvalifikacijske vožnje v Nemčiji:

MXGP Nemčije, kvalifikacijska vožnja:

1. Romain Febvre (Kawasaki)
2. Tim Gajser (Yamaha)
3. Lucas Coenen (KTM)
4. Jeffrey Herlings (Honda)
5. Andrea Adamo (KTM)
6. Ruben Fernandez (Honda)
7. Kay de Wolff (Husqvarna)
8. Pauls Jonass (Kawasaki)
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

McLellan dobil kvalifikacije v MX2

V šibkejšem razredu MX2 s talenti starimi do 23 let je kvalifikacijsko vožnjo dobil Južnoafričan Camden McLellan (Triumph). Aktualni svetovni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu Simon Längenfelder iz Nemčije (KTM) je bil osmi. Slovenca v Nemčiji v MX2 ni nobenega, Jaka Peklaj (Peklaj Huqvarna) bo v nedeljo dirkal na slovenskem prvenstvu v Orehovi vasi.

Nedeljska dirka se začne ob 13.15, ko bodo prvo vožnjo odpeljali v MX2, nato ob 14.15 sledi prva vožnja v MXGP. Ob 16.10 in 17.10 sta na sporedu drugi vožnji sedme letošnje velike nagrade.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (6/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 294 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 291
3. Romain Febvre (Kawasaki) 241
4. Tim Gajser (Yamaha) 232
5. Tom Vialle (Honda) 219
6. Maxime Renaux (Yamaha) 218
7. Kay de Wolf (Husqvarna) 191
8. Ruben Fernandez (Honda) 182

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 49
