Drama v Milanu: smrt navijača Interja, Koulibaly tarča rasistov, Ancelotti ima dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec Napolija in senegalske reprezentance Kalidou Koulibaly je bil na sredini tekmi z Interjem v Milanu že drugič v letošnji sezoni serie A tarča rasističnih napadov navijačev. Kljub pozivom Napolija k ukrepanju se je tekma nadaljevala, kar je dodatno razjezilo Neapeljčane, ki napovedujejo, da bodo naslednjič zapustili igrišče. Pred tekmo je umrl navijač Interja.

Domači navijači so se Kalidouja Koulibalyja lotili z oponašanjem zvokov opic, na kar so sodnike in delegate tekme na stadionu San Siro večkrat opozorili odgovorni pri Napoliju. Uradni napovedovalec na tekmi se je večkrat obrnil na domače navijače s pozivom, naj prenehajo, a ni bil uspešen, tekma pa se je kljub temu nadaljevala, poročajo italijanski mediji.

Zagrozil, da bo Napoli naslednjič vzel zadeve v lastne roke

Carlo Ancelotti je bil nezadovoljen po derbiju v Milanu. Foto: Reuters Na koncu si je senegalski nogometaš v 81. minuti prislužil predčasni odhod z igrišča zaradi sarkastičnega ploskanja sodniku po dosojenem rumenem kartonu za prekršek. "Koulibaly je bil vsekakor razdražen. Ponavadi je umirjen in profesionalen, ampak vseskozi je bil tarča opičjih zvokov," je po tekmi pojasnil trener Napolija Carlo Ancelotti. Napoli je sicer zmagoviti gol dosegel v sodniškem dodatku drugega polčasa, dosegel ga je Lautaro Martinez.

"Trikrat smo zaprosili, naj ukrepajo, vendar se je tekma nadaljevala. Vseskozi so govorili, da se lahko ustavi - ampak kdaj? Verjetno bo treba naslednjič zadeve vzeti v lastne roke, preprosto bomo morali nehati igrati. Če zapustimo igrišče, bomo verjetno zaradi tega izgubili tekmo, vendar smo pripravljeni tudi na to. To, kar se zdaj dogaja, ni dobro za italijanski nogomet," je bil po poročanju Gazette dello Sport jasen 59-letni legendarni trener.

Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!

Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.



⚽ #InterNapoli 1-0

🇸🇳 #KK26 #famiglia

💙 #ForzaNapoliSempre

💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) December 26, 2018

Na incident se je z objavo na Twitterju odzval tudi 27-letni nogometaš, ki je v objavi zapisal, da je "ponosen na barvo svoje kože". "Žalosten sem, da smo izgubili, predvsem pa zato, ker sem svoje brate na igrišču pustil same. Vendar sem ponosen na barvo svoje kože. Ponosen sem na to, da sem Francoz, Senegalec, Neapeljčan, da sem človek," je zapisal Koulibaly.

Župan Milana: Sramotno obnašanje navijačev Koulibalyju se je že opravičil župan Milana Giuseppe Sala, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki je obnašanje navijačev označil za sramotno. "Opravičujem se Koulibalyju v svojem imenu in imenu vseh Milančanov, ki verjamejo v to, da smo vsi bratje tudi v teh težkih časih." Veselje nogometašev Interja po zmagi nad Napolijem, ki so si jo priigrali v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters Sala je bil na tekmi in namerava še vedno spremljati Inter, a je obljubil, da bo vsakič, ko se bodo navijači nehali vesti spoštljivo, vstal in odšel s stadiona. "To bom storil zase, ker se zavedam, da tisti, ki napade temnopoltega športnika, ne sme imeti nobenega spoštovanja." Koulibalyja so se s podobnimi rasističnimi napadi lotili že navijači torinskega Juventusa. Klub je zaradi incidenta plačal kazen deset tisoč evrov in bo moral na eni naslednjih tekem svojim navijačem zapreti del tribun.

Navijač Interja umrl

Tekmo med Interjem in Napolijem pa je zasenčil tudi pretep med navijači, v katerem je umrl en človek, poročajo italijanski mediji. Incident naj bi se zgodil pred tekmo v okolici stadiona, ko je skupina Interjevih navijačev, oboroženih z verigami in kladivi, napadla kombi z navijači Napolija.

Časnik Corriere della Sera na svoji spletni strani poroča, da so bili v pretepu ranjeni štirje navijači Napolija, umrl pa je navijač Interja Daniele Belardinelli, ki ga je povozil kombi.