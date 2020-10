Drag nakup ruskega velikana

Ruski nogometni prvoligaš Zenit iz Sankt Peterburga je v svoje vrste pripeljal soigralca Andraža Šporarja pri lizbonskem Sportingu. Nov član Zenita je postal 23-letni brazilski vezist Wendel, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2025, so potrdili pri ruskem klubu.

Welcome Wendel! 🇧🇷



🔏 The Brazilian joins us from Sporting Lisbon on a long-term deal!



📰 https://t.co/dmOJPXR71b pic.twitter.com/g7KZxJvY9K — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 6, 2020

Kot poroča Transfermarkt, so Rusi za Wendela plačali 20 milijonov evrov odškodnine, ki se lahko z dodatki poveča še za štiri milijone. To je tako najdražji poletni prestop v Rusiji.

Wendel je aprila 2017 debitiral za Fluminense, odigral je 41 tekem ter dosegel šest golov. Januarja 2018 je prestopil k Sportingu in zanj odigral 79 tekem (šest golov, osem podaj).

"Wendel je srednji vezist, ki se rad vključi v napad, prav tako pa pomaga obrambi. Njegove vrline so odvzemanje žoge, branje igre in podaje skozi obrambo," so Brazilca opisali pri Zenitu.

Blizu prestopa je bil sicer tudi Šporar, a se zaradi različnih dejavnikov njegov odhod k Torinu ni uresničil.

