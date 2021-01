Donedavni slovenski reprezentant v drugi turški ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roman Bezjak, nekdanji slovenski nogometni reprezentant, ima po odhodu iz Celja spet nov klub. Po novem bo igral za turškega drugoligaša Balikesirspor, s katerim je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja.

Še leta 2019 je bil Roman Bezjak slovenski reprezentant in je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 zabil gol pri pomembni zmagi nad Izraelom v Stožicah. Od takrat se je na njegovi nogometni poti zgodilo marsikaj, prestopil je najprej v Olimpijo, potem pa še v Celje, a ob vrnitvi v Slovenijo ni pokazal prav veliko.

Po prekinitvi pogodbe s Celjani je bil nekaj časa brez kluba. Sprva se je zdelo, da bo nogometno pot nadaljeval v Bosni in Hercegovini pri tamkajšnjem prvaku Sarajevu, zdaj pa se je izšlo tako, da se seli v Turčijo.

Izkušeni, 31-letni napadalec, ki je za Slovenijo odigral 33 tekem in zabil pet golov, bo Balikesirsporju poskušal pomagati obstati med drugoligaši. Njegov novi delodajalec je namreč trenutno šele na 16. mestu tekmovanja, v katerem nastopa 18 ekip.

Balıkesirspor’umuz, Sloven Milli Takımı oyuncularından Roman Bezjak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/egmu4i4shU — Aydeniz Et Balıkesirspor (@balikesirspor__) January 26, 2021

Bezjak bi lahko v majici turškega drugoligaša iz mesta Balikesir s približno 300 tisoč prebivalci debitiral že v soboto, ko Balikesirspor čaka domača prvenstvena tekma s Tuzlasporom.

Bezjak se tako po manj kot letu dni, ki ga je preživel v Sloveniji, spet vrača v tujino. Tam je pred februarjem, ko je iz ciprskega Apoela Nikozije prišel v Ljubljano, neprekinjeno igral osem let. V Bolgariji je lovorike osvajal z Ludogorcem, na Hrvaškem je do zgodovinske prvenstvene lovorike pomagal Rijeki, igral pa je še v Nemčiji za takratnega prvoligaša Darmstadt, na Poljskem za Jagiellonio in potem še na Cipru.

Takole so Romana Bezjaka pri Balikesirsporju predstavili svojim navijačem: