Domžalčani mislijo resno, jih sploh kdo lahko ustavi?

Poročilo s tekme Rudar : Domžale

Domžalski nogometaši nadaljujejo dobre predstave. V Velenju so po novi prepričljivi igri prišli do desete zaporedne zmage, s katero so se točkovno izenačili z doslej drugouvrščenim Mariborom, za vodilno Olimpijo pa ob tekmi manj zaostajajo za deset točk. Rudar po devetem porazu ostaja četrti s točko prednosti pred Celjani in 12 zaostanka za Domžalami in Mariborom.

Izbranci Simona Rožmana so prevladovali v prvem polčasu. Domači so resneje zagrozili le enkrat, in sicer v 35. minuti, ko je Leon Črnčič močno sprožil s 25 metrov, Ajdin Mulalić pa se je izkazal.

Na drugi strani so gosti bistveno večkrat ogrozili tekmečeva vrata. V tretji in 19. minuti pa so tudi zadeli. Prvi se je med strelce vpisal Agim Ibraimi, ki je izvrstno izvedel prosti strel z več kot 25 metrov, v 19. minuti pa je Lovro Bizjak iz bližine pospravil žogo v mrežo po podaji Matije Široka. Za Bizjaka je bil to deveti zadetek v sezoni.

Sicer pa so bili gostujoči nogometaši nevarni še v drugi minuti prek Bizjaka (nenatančen je bil z roba kazenskega prostora), v peti minuti prek Ibraimija (zgrešil s 14 metrov) in v 15. prek Zenija Husmanija (izkazal se je Marko Pridigar).

Lovro Bizjak je zadel tudi v Velenju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav tako bi kaj lahko še povečali vodstvo tudi ob koncu polčasa, najprej je v 44. minuti Bizjak izgubil dvoboj ena na ena s Pridigarjem, v 45. minuti pa je slednji najprej preprečil veselje Andražu Kirmu, nato pa je Ibraimi zadel še vratnico s 15 metrov.

Kmalu po začetku drugega polčasa so Domžalčani zadeli za 3:0, po podaji Senijada Ibričića (njegova peta v sezoni) z desne strani je z osmih metrov zadel Amedej Vetrih. Sledilo je vendarle nekaj več konkretnih velenjskih napadov, nekajkrat se je moral izkazati tudi Mulalić, v 60. minuti pa so se domači razveselili tudi zadetka.

Le nekaj sekund po vstopu v igro se je med strelce vpisal Djair Parfitt-Williams, ki je streljal z dobrih desetih metrov. V 74. minuti pa so Domžalčani spet pobegnili za tri zadetke, saj je v kazenski prostor prodrl Ibraimi, obšel vratarja in žogo poslal v mrežo za svoj drugi zadetek na tekmi in tretji v sezoni.

Gosti so imeli novo priložnost v 83. minuti, ko je Vetrih je na levi strani našel Ibraimija, ta je v kazenskem prostoru prišel do strela, a je bil Pridigar na mestu, tako kot po dvoboju z Adamom Gnezdo Čerinom v 88. minuti

Velenjčani bodo v 26. krogu v soboto gostili Aluminij, Domžalčani pa bodo v nedeljo gostili Triglav.

Rudar : Domžale 1:4 (0:2)

Stadion Ob jezeru, gledalcev 750, sodniki: Glažar (Hajdina), Gabrovec (Markovci) in Šprah (Ptuj).



Strelci: 0:1 Ibraimi (3.), 0:2 Bizjak (19.), 0:3 Vetrih (47.), 1:3 Parfitt-Williams (60.), 1:4 Ibraimi (74.).



Rudar: Pridigar, Ćoralić, Tomašević, Al-Quarishi (od 77. Vasiljević), Pušaver, Bolha, Šehić, Črnčič (od 60. Parfitt-Williams), Trifković, Radić, Šimunac (od 52. Novak).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Kirm, Vetrih, Ibričić (od 62. Hodžić), Ibraimi (od 84. Gnezda Čerin), Bizjak (od 78. Nicholson).



Rumena kartona: Bolha, AL-Quarishi.