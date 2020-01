Doktorica biomedicine se bo prvič v karieri preizkusila na tujih zelenicah

Tjaša Tibaut je ena najvidnejših predstavnic slovenskega ženskega nogometa.

Ne blesti samo na zelenicah, kjer je s skupno 319 zadetki najboljša strelka državnega prvenstva, ampak tudi za študijskimi knjigami. Letos je namreč doktorirala iz biomedicine.

Foto: Ana Kovač

Desetletje je bila del slovenske reprezentančne zgodbe, bila je tudi kapetanka slovenske ženske reprezentance. S Pomurkami je osvojila sedem naslovov državnih prvakinj, zadnjega v lanski sezoni, ko se je po kratkem igranju v Ljubljani ponovno vrnila med rumeno-modre.

Tibautova v klubu Tavagnacco, ki je po jesenskem delu sezone na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice, ne bo edina Slovenka. Tam že igrata Nika Babnik in Lara Ivanuša.

Prva preizkušnja jo čaka že danes, ko se bo Tavagnacco v Trstu pomeril z aktualnim prvakom Juventusom.

Kdo je Tjaša Tibaut?

Tjaša Tibaut se je z nogometom začela ukvarjati pri devetih letih. "Od nekdaj sem rada brcala žogo in to sem menda počela precej dobro," je v pogovoru za Sportal marca lani spomine obujala 30-letna Prekmurka, ki že 21. leto posveča nogometu.

Tudi v osnovni šoli je pri telovadbi s sošolci kar naprej igrala nogomet. Ko je na šolo prišel razpis za tekmovanje v ženskem nogometu in ko je učitelj športne vzgoje zbiral prijave, je bila takoj zraven.

Opazke je odmislila

Ne spominja se, da bi se zaradi igranja nogometa srečevala s kakšnimi žaljivimi opazkami, a tudi če se je, jih je poskušala čim prej odmisliti, saj je, kot pravi, v nogometu našla tisto, kar ima najraje.

Foto: Ana Kovač

Če bi bila moški, bi bil njen račun precej bogatejši

Pri tem se dobro zaveda finančne neenakosti, ki vlada v ženskem in moškem nogometu.

Strinja se, da bi, če bi bila moški, imela po 20 letih nogometne kariere na računu danes bistveno več, kot ima kot nogometašica. "Da, verjetno bi že zaslužila za vilo."

Med pogovorom o finančni neenakosti je izpostavila peščico tujih nogometnih klubov, ki že razmišljajo o izenačenju plač med nogometaši in nogometašicami.

"Gre sicer za klube nižjega ranga, kjer je tudi plačilo nižje, pa vendar, že to, da bi nogometašice dobivale enako plačo kot moški, pa ni treba, da gre za milijone, je velik korak za ženski nogomet," je prepričana.

VIDEO: Zakaj igra nogomet, ignorira opazke in kako gleda na prihodnost ženskega nogometa?

Sama namreč že vsa leta, z izjemo sezone 2017, ko je kratek čas igrala pri ljubljanski Olimpiji, nogomet igra zastonj oziroma zgolj za delno povrnitev osnovnih stroškov za pot ali bivanje.

Morda bi bilo drugače, če bi sprejela katero od ponudb v tujini, je priznala, a je do zdaj vse po vrsti zavračala, saj je študij vedno postavljala na prvo mesto.

Vložek se ji je letos tudi bogato obrestoval. Uspešno je namreč končala doktorski študij biomedicine, v času študija pa je bila zaposlena na Kemijskem inštitutu in tam opravljala osemurni delovnik.

Že marca je napovedala, da se bo, ko bo študijsko poglavje zaprla, za nekaj let posvetila zgolj in samo nogometu. In to pravzaprav prvič v življenju, saj je do zdaj čas vseskozi razdeljevala med šport in študij.

"Kdo ve, morda se odprejo še kakšna vrata v tujini," je razmišljala pred meseci. In zdaj so se njene želje tudi uresničile.