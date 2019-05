Pomurke tudi pokalne prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometašice Telemacha GMT Beltincev so zmagovalke pokala Slovenije. V Celju so branilke naslova v finalu premagale Krim Rolljet s 5:0.

V boju državnih prvakinj in četrte ekipe iz DP so prevladovale favorizirane Pomurke. Te prevladujejo na slovenski sceni, v DP so na 21 tekmah dosegle 21 zmag z razliko v zadetkih 156:14.

Tokrat so v prvem polčasu zadele prek Tjaše Tibaut in Kaje Korošec, v drugem pa še enkrat prek Tibautove, Špela Pernek in Špela Kolbl.

Pokalno tekmovanje se je sicer začelo s četrtfinalom. Pomurke so uvodoma z 10:0 porazile Ajdovščino, Krim Rolljet pa s 5:2 Cerklje.

V polfinalu so bile branilke naslova s 3:0 v gosteh boljše od ljubljanske Olimpije, krimovke pa doma s 4:2 od Moje-lece.si Radomelj.

Dosedanje prvakinje ženskega pokala:

1994/95: Jarše Sezona

2000/01: Škale Sezona

2001/02: Škale - Mila - Krško

2002/03: Domžale

2003/04: Krka

2004/05: Pomurje

2005/06: Krka

2006/07: Pomurje

2007/08: Krka

2008/09: Krka

2009/10: Krka

2010/11: Jevnica

2011/12: Teleing Pomurje

2012/13: Teleing Pomurje

2013/14: Teleing Pomurje

2014/15: Rudar Škale

2015/16: Teleing Pomurje

2016/17: Teleing Pomurje

2017/18: Telemach GMT Beltinci

2018/19: Telemach GMT Beltinci

