Ronaldo poslal jasno sporočilo Makedoncem

Bo nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo zaigral tudi na desetem zaporednem velikem tekmovanju? Pri 37 letih se počasi spogleduje s koncem reprezentančne kariere. Če danes Portugalska na Zmajevem stadionu ne bo premagala Severne Makedonije, bo CR7 ostal brez nastopa na SP 2022, kar bi bil velik udarec za kapetana in najboljšega strelca, vajenega osvajanja lovorik in podiranja mejnikov. "Navijače pozivam, da ustvarijo peklensko vzdušje," je Ronaldo portugalske navijače - vseh 50 tisoč vstopnic je pošlo v nekaj urah - pozval, naj pomagajo izbrani vrsti z bučno podporo.

Makedonci želijo presenetiti tudi Portugalce

Blagoja Milevski je v vlogi selektorja Severne Makedonije izgubil le eno tekmo. Le doma proti Nemčiji. Foto: Guliverimage Lani so Portugalci v Lizboni na stadionu Luz zapravili prvo zaključno žogico za SP 2022. Takrat so jim načrte prekrižali Srbi. Bi se lahko danes spotaknili še ob srbske sosede, ki so po zmagi v Palermu nad Italijo polni samozavesti in evforije? "Želim si, da bi navijači zapeli himno brez spremljave, brez predvajanja iz zvočnikov. S tem bi pokazali strast, moč in enotnost, ki nas združuje pred velikim ciljem, uvrstitvijo na SP 2022. Na današnji tekmi gre za življenje ali smrt. Čutimo ogromno odgovornost, da zmagamo. To je tekma naših življenj. Makedonci so presenetili številne tekmece, a ne verjamem, da lahko presenetijo tudi nas," je današnjemu tekmecu poslal jasno sporočilo, na kakšen razplet računa v Portu. Bi lahko bilo SP 2022 njegovo zadnje veliko tekmovanje v karieri? "O tem odločam le jaz. Če bom želel še nadaljevati, bom nadaljeval. Če pa ne, pa ne bom več igral."

Kako pa o "tekmi vseh tekem" razmišljajo v taboru Severne Makedonije? Selektor Blagoja Milevski, ki je lani nasledil Igorja Angelovskega (zanimivo je, da sta oba v igralski karieri igrala v 1. SNL, Milevski pri Mariboru, Angelovski pa v Celju), je na osmih tekmah doživel le en poraz. "V četrtek smo premagali eno najboljših ekip na svetu, Italijo. Tu se ne bomo ustavili. Od SP nas loči le še en korak. Smo na dobri poti, da dokažemo, zakaj spadamo med 20 najboljših reprezentanc v Evropi," sporoča 51-letni Makedonec, ki bo lahko v nasprotju s srečanjem na Siciliji računal tudi na mladega asa Napolija Elifa Elmasa. Ta pred vročim gostovanjem na severu Portugalske sporoča: "Od SP smo oddaljeni le še 90 minut. Lahko uresničimo otroške sanje. Ne le svojih, ampak sanje celotne Severne Makedonije. Te priložnosti ne smemo zamuditi," je dejal zvezni igralec, ki je v preteklosti večkrat paral živce obrambi slovenske izbrane vrste.

Lewandowski ali Ibrahimović?

V Chorzowu se bosta zvečer za vozovnico, ki zagotavlja nastop na največjem nogometnem tekmovanju, udarili Poljska in Švedska. Srečanje bi lahko minilo v znamenju obračuna zvezdniških napadalcev. Pri gostiteljih je poln motivacije vroči strelec Bayerna Robert Lewandowski, pri Skandinavcih pa Zlatan Ibrahimović, ki se dokazuje pri Milanu in bi, če bi Švedi zaigrali na SP, v Katarju nastopal pri 41 letih. "Svetovno prvenstvo brez Zlatana ni svetovno prvenstvo," v svojem slogu sporoča izkušeni Šved bosanskih in hrvaških korenin.

Poljski kapetan Robert Lewandowski se lahko danes maščuje Švedom za boleč poraz na Euru 2020, po katerem so Poljaki ostali brez napredovanja med 16 najboljših. Foto: Guliverimage

Poljaki največ pričakujejo od kapetana Lewandowskega, ki je v tej sezoni za klub in reprezentanco dosegel že neverjetnih 50 zadetkov. Poljska se želi maščevati Švedom za poraz z 2:3 na lanskem Euru 2020. V dvoboj vstopa s prednostjo, saj ji v nasprotju s Skandinavci v četrtek ni bilo treba igrati polfinala dodatnih kvalifikacij. Zmago nad Rusijo so si prislužili za zeleno mizo, tako da so tisti večer izkoristili za prijateljsko tekmo s Škotsko, na kateri pa so odpočili Lewandowskega. Švedi so se morali pošteno potruditi za zmago nad Češko. Priigrali so si jo v podaljšku. Bo tako tesno in napeto tudi zvečer?

Kdo je že uvrščen na SP 2022 (20 od 32): Katar (gostitelj), Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Srbija, Španija in Švedska (vsi Evropa), Argentina, Brazilija, Ekvador in Urugvaj (vsi Južna Amerika), Iran, Japonska, Južna Koreja in Savdska Arabija (vsi Azija) ter Kanada (Sev. Amerika, Sred. Amerika in Karibi)