Nemirni dnevi za Cristiana Ronalda

Nastop na največjem nogometnem tekmovanju si je že zagotovilo deset evropskih reprezentanc. Neposredno udeležbo na spektaklu v Katarju so si kot zmagovalke kvalifikacijskih skupin priigrale Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Srbija, Španija in Švica. Evropi na SP 2022 pripadajo še tri vozovnice.

Razdelile se bodo v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bi moralo po prvotnem načrtu nastopiti 12 reprezentanc, po izključitvi Rusije, ki se do nadaljnjega ne sme udeleževati mednarodnih nogometnih tekmovanj, pa se bo v play-offu za SP 2022 udarilo 11 evropskih reprezentanc.

Brez Italije ali Portugalske? Brez obeh?

Portugalska je leta 2016 pod vodstvom Fernanda Santosa osvojila naslov evropskega prvaka. Zdaj se bo morala pošteno potruditi, če si bo hotela zagotoviti nastop na SP 2022. Foto: Guliverimage Razdeljene so v tri različne skupine, ples kroglic pa je bil neizprosen do Italije in Portugalske, dveh favoritinj dodatnih kvalifikacij, saj bo brez SP 2022 zagotovo ostala vsaj ena izmed njiju. Morda pa celo obe, kar bi v nogometnem svetu odjeknilo kot senzacija. To bi bilo ogromno razočaranje bodisi za Italijo, aktualno evropsko prvakinjo, bodisi Portugalsko, pri kateri že dolgo izstopa Cristiano Ronaldo. Eden najboljših nogometašev vseh časov, na katerega se radi lepijo rekordi, zadetki, lovorike in drugi statistični presežki, vse skupaj pa je podprto z izjemnim medijskim zanimanjem, se je znašel v težavah.

Pri 37 letih se počasi spogleduje s koncem reprezentančne kariere. SP 2022 v Katarju se je omenjal kot dogodek, na katerem bi lahko pomahal v slovo, a obstaja bojazen, da se Portugalska sploh ne bo uvrstila na omenjeno tekmovanje. To bi bil velik udarec za vedno ambicioznega Ronalda. V tej sezoni mu ne gre po načrtih. Z Manchester Unitedom, ki je izpadel iz lige prvakov, pokala FA in ligaškega pokala, v angleškem prvenstvu pa ima ogromen zaostanek za vrhom, bo ostal brez lovorike. Prvič po 16 letih bo tako sezono sklenil brez trofeje. Bi se lahko razočaranje še povečalo in bi ostal še brez glavne reprezentančne nagrade, kar je še pred kratkim veljalo za nekaj nepredstavljivega?

Kdo bi si mislil, da bo Italija po neverjetnem nizu, s katerim je lani postala evropska prvakinja, tako trepetala za nastop na SP 2022. Foto: Reuters

Portugalci so lani zaključno žogico za Katar zapravili na domačih tleh proti Srbiji, ko jih je v zadnji minuti z zadetkom šokiral Aleksandar Mitrović. Zdaj bodo morali, če želijo nastopiti na SP 2022, najprej premagati Turčijo, nato pa še boljšega iz dvoboja Italija – Severna Makedonija, kjer so veliki favoriti Azzurri.

Makedonci v Palermu, Turki v Portu

Makedonci so lani pisali zgodovino s prvim nastopom na Euru. Lahko letos storijo še korak naprej in jo zagodejo velesilam v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022? Foto: Reuters Slovenski zahodni sosedi nočejo manjkati še na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu. Ni jih bilo že v Rusiji (2018), nato pa so po neverjetnem nizu nepremagljivosti pod vodstvom Roberta Mancinija osvojili evropski naslov, a v kvalifikacijah za SP 2022 zapravili priložnost za neposredno napredovanje proti Švici. Navijači Italije si bodo tako grizli nohte ob spremljanju nepredvidljivih dodatnih kvalifikacij, v katerih diši po velikem spektaklu, finalu play-offa v skupini A med Italijo in Portugalsko. Azzurri bodo Makedonce, ki so v kvalifikacijah za SP 2022 presenetili Nemce v gosteh in dokazali, da lahko mešajo štrene tudi največjim, pričakali v Palermu.

Portugalci bodo skušali turško oviro preskočiti v Portu. Na Zmajevem stadionu bodo favoriti proti zasedbi, ki jo vodi Nemec Stefan Kuntz (lani je nemško mlado izbrano vrsto popeljal do evropskega naslova, ko je v finalu v Ljubljani premagal Portugalsko z 1:0), a jih pred napetim marčevskim sporedom pestijo težave v obrambi. Ruben Dias je poškodovan, Joao Cancelo ne sme nastopiti zaradi kartonov, izkušeni Pepe pa bo manjkal zaradi okužbe s koronavirusom. Ronaldo naj bi v napadu združil moči z Diogom Joto in Bernardom Silvo, ki podobno kot on nastopata na Otoku, a se za razliko od CR7 s svojima kluboma (Liverpool in Manchester City) potegujeta za naslov.

Nemec Stefan Kuntz bo skušal s Turčijo v četrtek v Portu izločiti Portugalsko. Foto: Guliverimage

Če bi Ronaldo ostal brez SP 2022, bi prekinil niz devetih zaporednih nastopov na velikih tekmovanjih, na katerih je največji uspeh dosegel pred šestimi leti, ko je v Franciji postal evropski prvak.

Kdaj bo nastopila Ukrajina?

Poljski zvezdnik Robert Lewandowski bo ime tekmeca v finalu play-offa izvedel v četrtek. Foto: Reuters Zvezdniškemu obračunu bi lahko bili priča tudi v skupini B, če bo Švedska v polfinalu preskočila češko oviro. Potem bi se Skandinavci v finalu pomerili s Poljsko, nogometni svet pa bi spremljal spopad izkušenih napadalcev, Zlatana Ibrahimovića in Roberta Lewandowskega.

Dvoboj med Škotsko in Ukrajino so prestavili in bo najverjetneje na sporedu šele junija. Ukrajinska reprezentanca, ki jo večinoma sestavljajo nogometaši domačih klubov, že dalj časa ne misli na nogomet. Če bi se vojne razmere v Ukrajini zavlekle še nekaj mesecev, bi se Mednarodna nogometna zveza (Fifa) znašla v težavah, saj se bliža začetek SP v Katarju. V drugem polfinalu bo imel Wales prednost domačega igrišča proti Avstriji. Igralo se bo v Cardiffu, zmagovalec pa se bo v boj za vstopnico SP 2022 najverjetneje podal junija.