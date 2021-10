Dobovec začel s pomembno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Futsalisti Dobovca so za uvod strli kazahstanski Atyrau.

Futsalisti Dobovca so za uvod strli kazahstanski Atyrau. Foto: nzs.si

Igralci Dobovca so v 1. krogu turnirja glavnega dela futsalske lige prvakov v Podčetrtku premagali kazahstansko zasedbo Atyrau z 2:1 (0:0). Izbrance Kujtima Morine v četrtek čaka obračun s francosko ekipo ACCS. Ta je na prvi današnji tekmi v skupini 2 izgubila proti branilcu naslova Sportingu s 3:4.

Dobovec je v Podčetrtku prevladoval v prvem polčasu, precej večkrat streljal, prek Vedrana Matoševića zadel tudi okvir vrat, toda izid je bil po 20 minutah še vedno 0:0.

V 28. minuti je Teo Turk spet zatresel okvir vrat kazahstanske zasedbe, v 30. pa je Klemen Duščak le poskrbel za vodstvo slovenske ekipe. To je podvojil Kristjan Čujec v 35. minuti. V 38. minuti je Kazahstancem nekaj upov vzbudil Erick z golom z 1:2, toda gostitelji so zdržali in nekaj sekund pred koncem še tretjič zadeli okvir vrat, takrat je streljal Žiga Čeh.

Napredovale bodo tri ekipe

V elitni del bodo iz skupin od 1 do 4 napredovale po tri ekipe, iz drugega dela (skupine od 5 do 8) po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, ta pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.

Dobovec je sicer letos praznoval 43. rojstni dan. V dosedanji zgodovini se lahko pohvali s po štirimi naslovi državnega prvaka in tremi pokalnimi lovorikami, dvakrat je dobil tudi superpokal.

Prvič je v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub sploh tekmoval na zaključnem turnirju, ki je bil v Zadru.

V ligi prvakov je vsakič, torej štirikrat, prišel vsaj med 16 najboljših ekip v Evropi.