Dobovec za konec na Majorki še drugič izgubil

Nogometaši Dobovca so danes odigrali zadnjo tekmo na turnirju elitnega dela lige prvakov v futsalu. Na tekmovanju skupine B na Majorki je slovenski prvak izgubil s poljsko ekipo Piast Gliwice z 2:6. Pred tem je izgubil z domačo Mallorco z 2:8 in igral neodločeno 1:1 z Makarsko.

Dobovec je že pred zadnjim krogom turnirja izgubil vse možnosti, da bi prišel do prvega mesta, ki edino vodi v zaključni del. A v taboru slovenskih prvakov so pred tekmo napovedali boj za zmago, s katero bi morda lahko prišli še do druga mesta v skupini in dobili še kakšno točko na evropskih tekmovanjih.

A v praksi se je nato poljska zasedba - pred današnjo tekmo je izgubila z domačini in premagala Makarsko - pokazala za močnejšo. Miguel Anguelo je v uvodnih minutah dosegel dva gola, vodstvo Gliwic je sicer s prvim zadetkom ublažil Niko Cesarec, a do polčasa je poljski zasedbi uspelo še dvakrat zadeti in prednost pred nadaljevanjem je bila skorajda neulovljiva.

Dobovec se sicer ni predal, z zadetkom Žige Čeha v 30. minuti je prišel na -2, toda končnica je bila spet poljska. Pri Gliwicah je slovenski igralec Matej Fideršek zadel tudi okvir vrat, Poljaki pa so z zadetkom Mareka Buganskega in tik pred koncem še avtogolom Čeha prišli do zanesljive zmage s 6:2.

Slovenski prvak šestič v elitnem delu lige prvakov

Slovenski prvak je v elitnem delu lige prvakov v futsalu nastopil šestič. V letošnjo ligo prvakov je vstopil kot šesta ekipa Uefine lestvice. Slovenska ekipa si je nastope v tem delu tekmovanja priborila oktobra z uspešnimi igrami na kvalifikacijskem turnirju skupine 3 v Gziri na Malti. Žreb pa ji je nato namenil elitno skupino B.

Za začetek je na Majorki Dobovec igral z domačini, ki so imeli status papirnatega favorita in ga tudi upravičili. V prvem polčasu so Španci nadoknadili začetni zaostanek in v nadaljevanju dosegli še pet golov za končnih 8:2. Na prvi tekmi sta za Dobovec zadela Teo Turk in Vedran Matošević.

Na drugi tekmi z Makarsko so Slovenci lovili zaostanek 0:1 po prvem delu in ga v dokaj enakovrednem dvoboju nazadnje tudi dosegli, saj je Matošević z drugim zadetkom na turnirju postavil končnih 1:1.

Napredovanje na finalni turnir lige prvakov, kamor vodi le prvo mesto iz vsake skupine, si je že pred zadnjim krogom zagotovila domača ekipa Mallorce. Ta je poleg zmage nad Dobovcem z 8:2 slavila še proti Gliwicam s 5:0 in ima pred današnjo večerno tekmo z Makarsko neulovljivih šest točk.

