Dobovec po uvodnem porazu remiziral s hrvaškim prvakom

Nogometaši Dobovca so v drugi tekmi elitnega dela lige prvakov v futsalu na turnirju skupine B na Majorki danes igrali neodločeno 1:1 s hrvaškim predstavnikom Makarsko. V prvi tekmi so v sredo izgubili z domačo Mallorco z 2:8, v petek jih čaka še tekma s poljsko ekipo Piasta Gliwice.

V elitnem delu lige prvakov v futsalu že šestič nastopa tudi slovenski državni prvak Dobovec. Ta je v letošnjo ligo prvakov vstopil kot šesta ekipa Uefine lestvice. Slovenska ekipa si je nastope v tem delu tekmovanja priborila oktobra z uspešnimi igrami na kvalifikacijskem turnirju skupine 3 v Gziri na Malti.

Žreb pa ji je nato namenil elitno skupino B, kjer sta poleg Špancev tekmeca še poljska Piasta iz Gliwic ter hrvaška ekipa Novo Vrijeme Makarska.

Za začetek je Dobovec igral z domačini, ki so imeli status papirnatega favorita in ga tudi upravičili. V prvem polčasu so sicer slovenski tekmeci dvakrat povedli, v nadaljevanju pa so domači najprej poskrbeli za preobrat, v drugem delu pa dosegli še pet golov za končnih 8:2. Na prvi tekmi sta za Dobovec zadela Teo Turk in Vedran Matošević.

Današnji obračun je bil bolj izenačen. Hrvaško ekipo je v vodstvo popeljal Marin Sesar v 17. minuti, pred tem je za Dobovec Rok Mordej zadel okvir gola. V drugem polčasu pa so slovenski igralci iskali vsaj izenačenje. V dokaj enakovrednem dvoboju so ga nazadnje tudi dosegli, saj je v 37. minuti Matošević z drugim zadetkom na turnirju postavil končnih 1:1.

Na drugi tekmi prvega kroga je zmagala ekipa Piast Gliwice, ki je Makarsko premagala s 4:1. Danes zvečer bo še obračun Mallorca - Piast Gliwice.

Slovenske predstavnike v ligi prvakov za konec tega turnirja v petek čaka še poljski tekmec, dvoboj se bo začel ob 17. uri.