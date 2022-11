Dobovec za začetek poražen na Majorki

Nogometaši Dobovca so danes začeli nastope v elitnem delu lige prvakov v futsalu. Na turnirju skupine B na Majorki je bil njihov prvi tekmec domača ekipa Mallorca. Španci so bili boljši z 8:2.

V elitnem delu lige prvakov v futsalu že šestič nastopa tudi slovenski državni prvak Dobovec. Ta je v letošnjo ligo prvakov vstopil kot šesta ekipa Uefine lestvice. Slovenska ekipa si je nastope v tem delu tekmovanja priborila oktobra z uspešnimi igrami na kvalifikacijskem turnirju skupine 3 v Gziri na Malti.

Žreb pa ji je nato namenil elitno skupino B, kjer sta poleg Špancev tekmeca še poljska Piasta iz Gliwic ter hrvaška ekipa Novo Vrijeme Makarska.

Danes se je Dobovec pomeril z domačini, ki so ta čas na drugem mestu v španski ligi in zaostaja le za Barcelono, ki je v glavnem delu lige prvakov med drugimi premagal tudi Dobovec.

Turk pone por delante a Dobovec en Son Moix!!! pic.twitter.com/MjpPLAxzOe — Futsal World (@FutsalWorld4) November 23, 2022

Domači so tako imeli status papirnatega favorita, ki so ga tudi upravičili. V prvem polčasu so bili sicer slovenski tekmeci povsem enakovredni in tudi dvakrat povedli, ko sta zadela Teo Turk in Vedran Matošević v sedmi in deveti minuti. A španska ekipa je obakrat hitro odgovorila in izenačila še v isti minuti, potem pa dosegla še vodilni zadetek.

Za Dobovec je bil usoden slab začetek drugega polčasa, ko so domači v treh minutah zadeli še dvakrat in povedli s 5:2. Sledilo pa je še eno slabo obdobje Dobovca, ob koncu so namreč Španci na hitro dosegli še dva gola in tako končni izid postavili pri 8:2. Za Mallorco sta po dvakrat v polno zadela Chaguinha in Moslem Oledghobad.

Goleada histórica en la puesta de largo del Palau en la Champions.



El @PalmaFutsal arranca liderando su grupo tras vencer 8-2 al Dobovec esloveno.



Este jueves segundo asalto de la #EliteRound pic.twitter.com/aPbFkZlRor — Tomeu Terrasa (@TomeuTerrasa) November 23, 2022

V prvi današnji tekmi je zmagala ekipa Piast Gliwice, ki je Makarsko premagala s 4:1.

Slovenske predstavnike v lig prvakov v četrtek na turnirju čaka hrvaški tekmec, za konec pa v petek še poljski, obe tekmi bosta ob 17. uri.

