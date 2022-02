Sanjski projektil nesojenega slovenskega reprezentanta, ki je norel od sreče #video

Ko je Dino Hotić nastopal še v slovenskem prvenstvu, je spadal med najboljše nogometaše Maribora, s katerim je nastopal tudi na pomembnih tekmah v Evropi. Nastopal je za mlado slovensko izbrano vrsto, nato pa sprejel povabilo članske reprezentance Bosne in Hercegovine, domovine njegovega očeta. Za izbrano vrsto BiH je nastopil dvakrat, pred tremi leti pa se je odločil za odhod v tujino. Zapustil je Ljudski vrt in se preselil v Belgijo. Oblekel je dres prvoligaša Cercle Brugge, pri katerem mu gre iz sezone v sezono bolje.

V slovenskem prvenstvu je bil strelsko najbolj uspešen v sezoni 2018/19. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V tej je dosegel že šest zadetkov, tako da se spogleduje s strelsko najbolj učinkovito sezono kariere. Za zdaj sega njegov rekord v sezono 2018/19, ko je dal v 1. SNL za Maribor devet zadetkov. Takrat so vijolice še zadnjič osvojile naslov državnega prvaka. Cercle Brugge na belgijski naslov čaka še neizmerno dlje. Na belgijskem vrhu se je znašel trikrat, a nazadnje pred skoraj stotimi leti, v sezoni 1929/30.

Elsnerjev Standard na skromnem 13. mestu

Dolgo pa na belgijski naslov čaka tudi Standard Liege. Eden največjih belgijskih klubov je bil nazadnje prvak pred 13 leti. Po skromnem začetku v tej sezoni se je odločil za menjavo na trenerskem položaju, na vroči stolček je prišel Luka Elsner. Slovenski trener za zdaj ni pretirano uspešen, na 15 prvenstvenih tekmah je vknjižil zgolj tri zmage, njegovi varovanci pa na lestvici zasedajo 13. mesto, kar ne zadovoljuje visokih klubskih apetitov.

Izjemen zadetek Dina Hotića:

🥵 | Dino Hotić a un pied gauche magique ! 😍🇧🇦 #STACER pic.twitter.com/YClVdTlNIq — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 6, 2022

Standard je brez zmage ostal tudi v soboto, ko mu jo je zagodel Hotić. V 44. minuti je s prekrasnim zadetkom s prostega strela skoraj preluknjal mrežo gostiteljev, ki so 11 minut pozneje resda izenačili, to pa je bilo tudi vse, kar so uspeli narediti do konca.

Luka Elsner s Standardom ne osvaja toliko točk, kot bi si želeli navijači. Foto: Guliverimage

Tekma se je končala brez zmagovalca (1:1), Cercle Brugge zaseda osmo mesto, po dvoboju pa se je še dolgo govorilo o mojstrovini 26-letnega nesojenega slovenskega reprezentanta.