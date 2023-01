Junak bronaste Hrvaške kariero nadaljuje v Lyonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometaš Dejan Lovren je novi član francoskega Lyona. S sedemkratnimi prvaki je 33-letni osrednji branilec podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.

Dosedanji član ruskega Zenita iz Sankt Peterburga Dejan Lovren se je tako vrnil v Lyon, kjer je že igral pred desetimi leti. Za francoski klub je nastopal med letoma 2010 in 2013, nato pa se preselil v angleški Southampton. Po letu dni je prestopil k Liverpoolu, za katerega je igral vse do leta 2020. Z rdečimi je osvojil naslov državnega prvaka (2019/20) in z njimi osvojil tudi ligo prvakov (2018/19).

Za Zenit je v zadnjih dveh letih in pol odigral 63 tekem in dvakrat osvojil rusko prvenstvo. Kariero je 33-letnik začel pri Dinamu iz Zagreba.

Lovren je bil član hrvaške reprezentance, ki je na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Katarju osvojila bron. Na tekmi proti Japonski je podal za enega od hrvaških golov. Skupaj je za ognjene zbral 78 nastopov in dosegel pet golov.