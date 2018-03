Izpolnil otroške sanje, a žal na tekmi za pozabo

Debitant Nemanja Mitrović

Torkova igra Slovenije na prijateljski tekmi z Belorusijo bo šla hitro v pozabo, Nemanja Mitrović pa si bo dvoboj zapomnil za vse večne čase. Na tekmi, na kateri se je od najzvestejših navijačev poslovil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar, je bil njegov soigralec v obrambni vrsti prav Mitrović. S tem je popestril zbirko slovenskih nogometašev, ki so zaigrali za člansko reprezentanco.

Tudi to se dogaja v življenju

Reprezentančni debi se je končal z rezultatskim neuspehom. Foto: Vid Ponikvar Večino soigralcev je poznal že iz mlajših kategorij, kjer si je z njimi delil slačilnico, tako da v ekipi ni manjkalo znancev. "Skupaj smo igrali že prej, tako da se dobro poznamo. Vemo, da si teh dveh porazov ne bi smeli privoščiti. Morda proti Avstriji, proti Belorusom pa si ne bi smeli privoščiti takega poraza. To je bila tekma za pozabo. Škoda, da nismo zmagali. Vemo, da to ni dobro, a tudi to se dogaja v življenju," je bil razočaran nad predstavo proti Belorusiji.

Zlasti zato, ker bi si novopečeni reprezentančni upokojenec Cesar zaslužil slovo z lepšim rezultatom. "Vsi vemo, kako veliko kariero je naredil. Stopamo v velike čevlje. Vsi se bomo borili in trudili, da bi bili takšni kot on," bi si želel posnemati njegove dosežke.

Ko se je poslovil Boštjan Cesar, je bil njegov soigralec v zadnji vrsti prav Mitrović. Foto: Vid Ponikvar

Pričakoval je tudi boljši obisk, zlasti zaradi zadnje tekme legendarnega soigralca. "Pričakovali smo malce več ljudi na štadionu, a vsi vemo, kakšna je Ljubljana. Tukaj je težko, v soboto na derbiju pa bodo Stožice polne," je povedal nekdanji nogometaš Olimpije, ki bo v soboto stiskal pesti za nekdanje soigralce.

Zdravje prestavilo njegov debi za najboljše

Slovo Cesarja si je na tribunah ogledal tudi nekdanji selektor Srečko Katanec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "To je za Olimpijo zelo velika tekma. Navijam za njo, da naredi korak naprej k osvojitvi naslova," si želi, da bi se državni naslov ustavil v Ljubljani. Tako je bilo v sezoni 2015/16, v kateri se je izkazal tudi Mitrović.

Bil je tako dober, da mu je vpoklic na reprezentančno akcijo poslal tedanji selektor Srečko Katanec, a je vmes poseglo zdravje. Mitrović si je huje poškodoval koleno in moral počivati dolge mesece.

Lani se je preselil na Poljsko. Zdaj nosi dres Jagiellonie iz Bialystoka, ki je pri vrhu, v ekipi pa sta še dva rojaka, standardni reprezentant Roman Bezjak in nekdanji član izbrane vrste Dejan Lazarević. Oba sta podobno kot Mitrović pred leti nastopala v mladi reprezentanci pod vodstvom Kavčiča.

Mogoče je še bolje, da se to dogaja zdaj

Se bo znašel na selektorjevem seznamu tudi junija? Foto: Vid Ponikvar Osebni mejnik, saj je prvič oblekel dres članske izbrane vrste, za nameček pa je to storil v rojstnem mestu na štadionu, na katerem je pred leti nosil kapetanski trak Olimpije, je po slabi igri padel v drugi plan. "Prvih od 30 do 35 minut je bilo z naše strani dokaj v redu. Priigrali smo si nekaj priložnosti, nato pa nas je prvi gol presekal. To je odločilo zmagovalca," je izpostavil trenutek, ki je prelomil tekmo v korist gostov.

Če je bilo sploh kaj dobrega v tekmah z Avstrijo (0:3 v Celovcu, Mitrović je sedel ves čas na klopi, op. p.) in Belorusijo (0:2 v Ljubljani), je bilo to, da nista šteli za nič, saj sta bili le prijateljski. "Mogoče je še bolje, da se to dogaja zdaj, kot pa da bi se v ligi narodov oziroma v kvalifikacijah. Moramo si prizadevati za nove cilje, nove izzive. Nova tekma bo že junija. Do takrat moramo popraviti tisto, kar je manjkalo na teh dveh tekmah. Mogoče bi morali bolje stati na igrišču, delati manj napak. Treba je narediti dobro analizo," si je nekdanji mladinec Bologne in Interja zadal nalogo, ki jo bo treba rešiti do naslednje reprezentančne akcije.

Takrat se bo Slovenija zagotovo pomerila s Črno goro, morda bo odigrala še eno tekmo, za katero se še dogovarja, nato pa se bo jeseni začelo zares. Za začetek z ligo narodov.