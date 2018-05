Debitant, ki se je izstrelil v reprezentanco in verjetno tudi v tujino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rudi Požeg Vancaš, v preteklosti kot član Domžal veliki up slovenskega nogometa, čigar pot pa je pozneje zastala, je po odhodu iz vrst Domžalčanov nov izziv našel v Celju in zadel v polno. Danes je po sijajnih predstavah v spomladanskem delu sezone reprezentant in tudi blizu selitve v tujino.

Čeprav je eden od petih nogometašev z zadnjega seznama selektorja Tomaža Kavčiča, ki prihajajo iz slovenske lige, je bil na zboru kot edini od njih že v nedeljo, ko so njegovi sotrpini igrali še tekme zadnjega, zelo razburljivega prvenstvenega kroga.

"Moral sem urediti še nekatere osebne stvari. Po pogovoru me je trener Dušan Kosić oprostil obveznosti na zadnji prvenstveni tekmi in na zbor sem lahko pripotoval predčasno," je povedal Rudi Požeg Vancaš, ki pri zmagi Celja v Krškem z 1:0 ni sodeloval.

Je pa zato vidno vlogo v celjskem moštvu igral v tednih pred tem. Po res sijajnem spomladanskem delu sezone je prispeval kar osem golov in še tri asistence.

Po tem, ko je bilo znano, da bodo tokrat manjkalo nekaj nosilcev igre, je bilo jasno, da se bo novopečeni selektor ob izbiranju kandidatov za prijateljsko tekmo v Črni gori skorajda zagotovo moral znajti tudi on.

Slišal je, da bo na seznamu, a ni verjel

Selektorjev klic ga je presenetil. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Resda sem bral in slišal, da je bilo govora o tem, a kljub temu nisem verjel, da bom dočakal klic. Ko so mi iz kluba javili, da sem na selektorjevem seznamu, sem bil zelo vesel in hkrati tudi presenečen. Zdaj sem tukaj in upam, da bom priložnost čim bolje izkoristil," je povedal 24-letni Dolenjec z zavidljivim nogometnim znanjem, ki se na igrišču najbolje znajde v vlogah ofenzivnega vezista ali krilnega napadalca.

"V reprezentanci se počutim odlično. Fantje so me sijajno sprejeli. Nekaj jih že poznam, z nekaterimi sem že igral. Počutim se fenomenalno," je še povedal Požeg Vancaš, debitant med reprezentanti, ki seveda upa, da bo v soboto dočakal tudi tekmovalni debi v majici Slovenije.

"Upam predvsem, da se bom izkazal na treningih. Seveda si želim, da bi kakšno minuto na tekmi proti Črni gori tudi igral. Mislim, da je nekaj možnosti tudi za to, a bomo videli," je nadaljeval.

"Upam, da bo dobro trenirala tudi reprezentanca in bomo v soboto pokazali pravi obraz. Gradi se nova reprezentanca, prišel je nov selektor, treba se je uigrati, a verjamem, da nam lahko že v soboto uspe in pokažemo pravi obraz. Morali bomo biti pravi, morali bomo dati vse od sebe," je še dejal nogometaš, ki je prvenstveno sezono 2017/18 končal z 11 goli in šestimi asistencami v 34 nastopih.

Tujina? Bilo bi veliko presenečenje, če ne bi odšel.

Po tako dobrih predstavah je jasno, da obstaja zelo malo možnosti, da bo tudi v prihodnji sezoni igral v Sloveniji oziroma v Celju. Čeprav je s Celjani decembra lani do leta 2020 podaljšal pogodbo, ki bi se mu sicer iztekla ob koncu te sezone, bi bilo veliko presenečenje, če poleti ne bi odšel v tujino. To je priznal tudi sam.

Obstaja zelo malo možnosti, da bo tudi v prihodnji sezoni igral v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Nekaj možnosti je, treba se bo odločiti. Ne izključujem ničesar. Odvija se nekaj stvari, a še ne vem natanko, kje bom. Za zdaj sem še član Celja in imam mirno glavo. Ta teden bom osredotočen predvsem na reprezentanco, potem pa bomo videli, kaj in kako," je še povedal Požeg Vancaš, ki bo, če bo v reprezentanci dočakal tudi debi in opozoril nase z dobro igro, zagotovo le še izboljšal svoje izhodišče s pogajalci iz tujine.

Po sijajnih mesecih, v katerih je celjske in tudi slovenske nogometne navdušence razvajal s svojim bogatim nogometnim znanjem, mu to, da najde pravo rešitev in se odloči pravilno, verjetno privoščil prav vsak. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker gre brez dvoma za nogometaša, ki bi lahko v prihodnosti, če se bo še naprej pridno razvijal, Sloveniji pomenil veliko.

Preberite še: