De Vrij iz Lazia v klub, ki mu je speljal ligo prvakov

"Težko čakam na nov začetek. Podpisal sem petletno pogodbo. Mislim, da se lahko v prihodnosti v tem klubu še bolj razvijem," je dejal v pogovoru z novinarji na pripravah nizozemske izbrane vrste na prijateljski tekmi s Slovaško in Italijo.

Njegov prestop je zanimiv tudi zaradi dogodkov na zadnji tekmi, ki jo je odigral za Lazio. Z Rimljani se mu bo pogodba iztekla 30. junija, spregovoril pa je tudi o dogajanju na tekmi Lazio - Inter v zadnjem krogu pravkar končane sezone. Ekipi sta v medsebojnem obračunu odločali o zadnjem mestu, ki še vodi v ligo prvakov, Laziu bi za to zadostovala točka.

"Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem dal vse od sebe"

De Vrij je v 78. minuti (takrat je Lazio še vodil z 2:1) naredil prekršek za enajstmetrovko, po kateri je Mauro Icardi izenačil, Matias Vecino pa je nekaj minut zatem zadel za končnih 3:2 za Inter, s čimer so si Milančani priborili vstopnico za ligo prvakov. Laziu kot petemu v serie A pa je ostala le evropska liga.

"Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem na tej tekmi dal vse od sebe. A ne vem, če vsi v Italiji to razumejo. Zame je zadeva končana, zdaj se osredotočam na Nizozemsko," je o tej temi dejal De Vrij, ki je v Lazio prišel iz Feyenoorda leta 2014 in na 118 tekmah za sinjemodre dosegel deset golov.