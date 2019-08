Tik ob koncu prestopnega roka: Luiz novi član Arsenala

Lukaku bo novi soigralec Samirja Handanovića. Vrednost prestopa je 80 milijonov evrov, 26-letni belgijski reprezentant, ki je v Manchester prišel 2017 in na 95 tekem dosegel 42 golov, pa bo do 2024 prejemal 7,5 milijonov evrov na leto.

Petindvajset milijonov funtov je moral Arsenal odšteti za Kierana Tierneyja iz Celtica, Evertonu je hkrati za 40 milijonov funtov prodal Alexa Iwobija, tik ob koncu prestopnega roka pa so mediji sporočili, da je novi član topničarjev postal reprezentant Brazilije David Luiz, ki bo še naprej plačan okoli devet milijonov na sezono tako kot prej v Chelseaju.

