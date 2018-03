Darko Milanič, ki je na udaru, še zdaleč ni obupal

NK Maribor pred tekmo proti Krškemu

Mariborčane, ki so v letošnjem koledarskem letu na štirih tekmah izpustili že sedem točk in Olimpiji dopustili, da jim je pobegnila na prvem mestu prvenstvene lestvice, v soboto čaka nov izpit v Ljudskem vrtu. Pred tekmo s Krškim, na kateri so tri točke nuja, sta pred novinarje sedla trener Darko Milanič in nogometaš Damjan Bohar.

Na začetku sezone je Zlatko Zahović ob tem, ko je Maribor igral v ligi prvakov, dejal, da bo Olimpija prvak le, če si bo v prvem delu sezone nabrala sedem točk prednosti. Na koncu je na zimski odmor s prednostjo treh točk odšel Maribor in bil zdaj, ko se lahko osredotoči le še na prvenstvo, velik favorit za naslov.

V le treh tednih so se stvari obrnile na glavo. Maribor je po remijih z Aluminijem, Rudarjem in torkovem bolečem porazu proti Domžalam pred domačimi navijači kar naenkrat, resda s tekmo manj, kar sedem točk za Olimpijo, ki je dobila vseh pet tekem v letošnjem letu.

Kritikov na račun Mariborčanov, predvsem njegovega trenerja, ne manjka, kar je le še en dokaz, da je mariborsko nogometno občinstvo najzahtevnejše v Sloveniji. V primeru novih spodrsljajev bi bilo seveda še huje, zato se prvaki zavedajo, da je čas za zmagovanje.

Če kdaj, potem je treba zmagati zdaj, ko v soboto ob 18. uro v Maribor prihaja Krško, ki je na sedmem mestu in je na zadnjih dveh tekmah visoko izgubilo proti Rudarju, premagati pa ni moglo niti novinca v ligi, ki je na dnu, Ankarana.

Športni direktor Zlatko Zahović se po zadnjem neuspehu še ni oglasil. Foto: Vid Ponikvar

Nihče ne sme niti pomisliti na to

"Moramo zmagati! Vsak posameznik z menoj na čelu mora živeti za to tekmo in potem za naslednjo," je pred tekmo takoj povedal Darko Milanič, ki z igro nekaterih v zadnjem času ne more biti zadovoljen. "Napake, ki so se nam dogajale v zadnjih tekmah, stanejo veliko in so nedopustne. Ne smejo se več ponavljati," je opozoril trener Maribora, ki kljub visokemu zaostanku za Olimpijo še vedno verjame v naslov.

"Nihče ne sme niti pomisliti na to, da položaj ni rešljiv. Vse je še odprto v boju za naslov. To niso prazne besede. Pred nami je ogromno tekem, še dva derbija. Najprej pa Krško," je še povedal Milanič, ki ga do konca sezone čaka še 15 prvenstvenih tekem. Iz pokala je namreč izpadel.

"Pričakujemo obrambno usmerjene goste, ki bodo imeli zgoščeno sredino. Poskušali bodo izkoristiti hitrost v protinapadih, mi pa moramo aktivirati svoje prednosti. Začeti moramo s temeljev. Najprej je treba poskrbeti za stabilnost obrambe in iz tega za juriš naprej. Imamo napadalno miselnost, potrebujemo pa večjo zbranost in natančnost," je o tekmi s Krškim povedal trener, ki je Mariboru prinesel že pet naslovov državnega in štiri naslove pokalnega prvaka.

Krško je za Maribor zelo zaželen nasprotnik

Maribor redno premaguje Krško. Foto: Vid Ponikvar Maribor je ob tekmi proti Krškemu v tej sezoni dobil. V 15. krogu novembra lani je v Krškem zmagal s kar 5:0. V 6. krogu sredi avgusta je v Ljudskem vrtu zmagal s 3:0, potem ko je do zmagovitega gola prišel šele v 95. minuti, zadel je Aleks Pihler.



Tudi sicer je statistika Krškega proti Mariboru katastrofalna. Na desetih prvenstvenih tekmah, ki jih je do zdaj odigral proti najuspešnejšemu slovenskemu klubu, ni zmagal še niti enkrat. Devetkrat je izgubil in enkrat remiziral.



V Ljudskem vrtu še ni osvojil točke. Vseh pet tekem je izgubil.

Tolikokrat so že bili v še slabših položajih, da se zagotovo izvlekli

V imenu nogometašev je pred novinarje tokrat stopil Damjan Bohar. "Tako kot v trenutkih uspehov veselje ne traja predolgo, ne smemo preveč časa niti obžalovati. Hitro aktiviramo zmage in tudi poraze," je najprej povedal hitronogi krilni napadalec.

Tudi Damjan Bohar trdi, da v Mariboru trdno verjamejo v naslov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Po opravljeni analizi tekme proti Domžalam smo misli hitro usmerili h Krškemu. Stanje ni dobro, a ni skrb zbujajoče. Lagal bi, če bi rekel, da ne razmišljamo o lestvici, a smo že toliko doživeli in bili v bolj neprijetnih položajih, zato ni dvoma, da se bomo izvlekli iz trenutnega. Kot ekipa smo prišli do velikih uspehov in kot ekipa bomo našli rešitev. Ne odstopamo od boja za naslova," se je razgovoril občasni slovenski reprezentant, ki se ni znašel na prvem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča.

Tokrat se bodo morali znajti brez edinega reprezentanta

Na njem je bilo iz Maribora (in tudi celotne slovenske lige) prostora samo za bočnega branilca Martina Milca, ki pa tokrat zaradi kartonov ne bo imel pravice nastopa.

Trener vijoličastih se bo moral znajti tudi brez branilca Kassima Doumbie in vezista Blaža Vrhovca, ki sta poškodovana.