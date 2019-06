Rdeči vragi pripeljali Valižana

"Daniel je uspešno prestal zdravniške teste. Vse druge podrobnosti pa bomo razkrili prihodnji teden, ko se bo uradno začel prestopni rok," so še zapisali pri klubu.

Kot poročajo mediji, bo Manchester za prihod mladega Valižana plačal dobrih 20 milijonov evrov odškodnine.

Prestopni rok se bo začel v torek.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.