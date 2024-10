Danci izbrali novega selektorja

Šestinštiridesetletni Brian Riemer je veliko trenerskih izkušenj pridobil pri danskem velikanu Köbenhavnu in kot pomočnik Danca Thomasa Franka pri angleškem klubu Brentford, preden je decembra 2022 prevzel mesto glavnega trenerja pri belgijskem Anderlechtu.

Danci so imeli v zadnjih letih veliko reprezentančnih uspehov - prišli so do polfinala eura 2020, kjer so izgubili proti Angliji, letos pa so se poslovili v osmini finala proti gostiteljici Nemčiji.

Danska in Slovenija sta se na Euru 2024 razšli brez zmagovalca (1:1). Foto: Reuters

Vendar pa je slaba predstava na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 razkrila slabosti, s katerimi se bo moral spoprijeti Riemer, ki je pri Anderlechtu septembra dobil nogo, poroča agencija Reuters.

Danska je trenutno druga v elitni ligi narodov v skupini A4 za vodilno Španijo. Novembra jo čakata tekmi s Španijo in Srbijo.