Čudežni italijanski deček je dokončno odšel. Bo Juventusu kmalu žal?

Moise Kean bo skušal v Angliji dokazati, da so se pri Juventusu pošteno zmotili.

Mladi, komaj 19-letni italijanski napadalec Moise Kean, ki je v pretekli sezoni opozoril nase z nekaj goli v majici Juventusa, zapušča torinskega velikana, pri katerem so se mu odrekli za približno 32 milijonov evrov. Seli se v Anglijo, kjer je okrepil tamkajšnji Everton iz Liverpoola.

Čeprav je bil v prejšnji sezoni ena glavnih zgodb prve italijanske lige, saj je kljub mladosti zabil osem golov v 21 nastopih za Juventus, katerega član je bil od desetega leta, so pri Torinu očitno ocenili, da v prihodnosti ne bo dobil dovolj priložnosti za igro v hudi konkurenci in ga poslali drugam. Ni malo navijačev italijanskega prvaka, ki so prepričani, da jim bo nekoč še žal, prav tako pa niso zadovoljni, da bodo v klubu iz rok izpustili tako nadarjenega nogometaša, ki je zrasel v njihovih vrstah.

Moise Kean, ki je debitiral tudi že v italijanski članski reprezentanci in se v treh nastopih že dvakrat vpisal med strelce, je še peta poletna okrepitev Evertona, ki je zanj odštel okoli 32 milijonov evrov. Ob izpolnjenih določenih bonusih bi prestop lahko narasel še za pet milijonov evrov.

"Zelo sem vesel, da bom oblekel dres Evertona. Dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi," je nekaj klasičnih izjav ob podpisu petletne pogodbe navijačem Liverpoolčanov namenil Kean, čigar prihoda se je najbolj razveselil trener Evertona. "Prihod napadalca je bil naša prioriteta. Vesel sem, da smo ga pripeljali. Moise je močan, hiter napadalec, ki ima še kup drugih sijajnih lastnosti. Star pa je komaj 19 let. Mislim, da nam bo v veliko pomoč," je povedal Marco Silva, ki je tako dobil še peto okrepitev.

Takole so pri Evertonu naznanili prihod Moiseja Keana:

Pred tem so v Everton prišli še vezist Jean-Philippe Gbamin za 27 milijonov evrov iz Mainza, Andre Gomes iz Barcelone za 24 milijonov evrov, Fabian Delph iz Manchester Cityja za 11 milijonov evrov in vratar Jonas Lossl, ki je prišel iz Huddersfield Towna.

Everton je letos poleti tudi prodajal. Za 32 milijonov evrov je v PSG odšel vezist Idrissa Guaye, za polovico manj pa je v RB Leipzig h Kevinu Kamplu prišel krilni napadalec Ademola Lookman.

Everton je v prejšnji sezoni v angleški premier ligi pristal na osmem mestu in za las izpustil uvrstitev v evropska tekmovanja.