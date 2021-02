Crvena zvezda se Ibrahimoviću opravičuje za neokusne žaljivke #video

Iz beograjskega kluba so sporočili, da bodo storili vse, da identificirajo navijača iz častne lože, čigar posnetki žaljenja so se znašli na družbenih omrežjih.

"Crvena zvezda najostreje obsoja žaljive vzklike, namenjene Zlatanu Ibrahimoviću. Kot klub smo z vidika organizacije storili vse, da bi bil dvoboj dveh velikih klubov na najvišji mogoči ravni, ne smemo pa dovoliti, da primitivni posamezniki mečejo senco na sicer tradicionalno gostoljubje našega naroda," so zapisali v vrstah srbskega prvaka.

Kakšne žaljivke je na svoj račun v Beogradu poslušal Zlatan Ibrahimović?

Dodali so, da bodo v sodelovanju s pristojnimi oblastmi storili vse, da najdejo omenjenega navijača. "Crvena zvezda se iskreno opravičuje Zlatanu Ibrahimoviću zaradi neprijetnih trenutkov na našem stadionu. Naš klub je po vsej Evropi znan kot dober gostitelj in tako bo ostalo tudi v prihodnje. Takšnih izpadov ne bomo tolerirali," so še zapisali. Žaljivk sta bila deležna tudi hrvaška legionarja v vrstah italijanskega velikana Ante Rebić in Mario Mandžukić.

Tekmeca sta se na prvi tekmi šestnajstine finala v Beogradu razšla z neodločenim izidom 2:2, švedski zvezdnik pa na dvoboju ni zaigral. Trener je varčeval z njegovimi močmi, saj Milančane v nedeljo čaka zelo pomemben mestni derbi za prvo mesto v serie A proti Handanovićevemu Interju.

Povratna tekma šestnajstine finala lige Europa med rdeče-črnimi in srbskimi prvaki bo prihodnji četrtek v Milanu.