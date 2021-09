Ronaldo je bil zelo nervozen, nato pa so ga navijači ganili do srca

Bilo je čustveno. Cristiano Ronaldo, ena največjih zgodb letošnjega poletnega prestopnega roka, je po 12 letih zaigral na Old Traffordu v dresu s ''sveto'' številko 7. Med srečanjem proti Newcastlu se je naposlušal ovacij, skandiranj, navijaških pesmi, v katerih je prednjačilo njegovo ime. Navijači so ga nosili po rokah, on pa jim je vrnil ljubezen s tistim, kar zna delati najbolje. Z zadetki. Za začetek je dosegel dva in poskrbel, da se je evforija v gledališču sanj dvignila v nebo. Vse to je sledilo po tekmi, na kateri je bil, vsaj do prvega zadetka, Portugalec zelo nervozen …

Še pred nekaj tedni je bil Cristiano Ronaldo daleč od današnje pravljice. Poletje mu ni prineslo veliko veselja. Ves čas se je ogromno razpredalo o tem, kje bi lahko nadaljeval kariero. Ko so vodilni funkcionarji Juventusa zatrjevali, da bo ostal zvest italijanskemu velikanu, sam pa je v čustvenem sporočilu javnosti prek socialnih omrežij pojasnil, naj mediji ne objavljajo nepreverjenih novic in ga ne selijo k Realu, se je zazdelo, da bi lahko resnično še eno sezono vztrajal v serie A.

V državnem dresu je pred dnevi postavljal nove mejnike. Foto: Guliverimage

S portugalsko reprezentanco je neuspešno branil naslov in izpadel že v osmini finala, popravil kar nekaj strelskih rekordov, še največ prahu pa dvignil z nepozabno afero zaradi odstranjenih steklenic s pijačo na novinarski konferenci. Ko se je vrnil k Juventusu, so sledili nenavadni časi. V Kataloniji se je kot prvi pomeril z Barcelono brez Lionela Messija, visoko izgubil (0:3), v tekmovalno sezono pa vstopil na zanj zelo neobičajen način.

Kakšen City? Izbral je United!

Dvoboja v Vidmu sploh ni začel v udarni enajsterici, ampak v igro vstopil šele v drugem delu in ostal brez zmage (2:2). Njegova zvezda je v Italiji, deželi novih evropskih prvakov, začela bledeti. Pozneje se je izkazalo, da je bil to tudi njegov zadnji nastop v črno-belem dresu. Slab teden pozneje, ko so se z Apeninskega polotoka začele širiti senzacionalne novice o tem, da bi lahko nadaljeval kariero pri Manchester Cityju, je postalo jasno, da se resnično vrača na Otok. Na veselje navijačev Uniteda, ki so jih govorice o prihodu Ronalda k bogatemu mestnemu tekmecu prizadele in spravljale v solze, je za nov nogometni dom izbral Old Trafford. Izbral je klub, ki ga nosi globoko v srcu. Klub, ki ga zelo spoštuje, navijači pa ga še vedno doživljajo kot ikono, nogometno božanstvo, s katerim so doživljali prekrasne uspehe. In bi jih radi tudi v prihodnje.

V dresu Manchester Uniteda uživa. CR7 že dolgo ni bil videti tako srečen. Foto: Reuters

Čeprav so se našli tudi dvomljivci in se spraševali, koliko bi lahko sploh še 36-letni napadalec dal Unitedu, pa je kmalu po reprezentančnem premoru, na katerem je Cristiano podobno kot njegov dolgoletni rival Messi v državnem dresu podiral nove mejnike, sledila edinstvena priložnost, da dokaže svetu, kaj še zmore v Angliji. Prvenstvena tekma na Old Traffordu proti Newcastlu. Prvi nastop za rdeče vrage po 12 letih!

Ni pričakoval, da bodo vso tekmo peli o njemu

Odkar se je petkratni dobitnik Zlate žoge preselil v Manchester, ni veliko treniral s soigralci. Še zdaleč ni spoznal vseh avtomatizmov, ki jih skuša med rdeče vrage vpeljati trener Ole Gunnar Solksjaer, vseeno pa je imel pri sebi vedno nekaj, kar je še kako pomembno za uspeh. Izkušnje, ljubezen do kluba, potrpljenje in neizmerno, fanatično željo po zmagi in zadetkih. Po njej je še kako znan.

Navijače na Old Traffordu je v soboto spravil v delirij. Foto: Reuters

Ko je vse skupaj oplemenitila še brezmejna ljubezen navijačev, ki ga je ganila do srca, se je pravljica na Old Traffordu v soboto, 11. septembra 2021, začela pisati kar sama. Portugalec, lačen novih lovorik, dosežkov, zadetkov, najbolj pa tega, da dokaže svetu, kako še zdaleč ne sodi v staro šaro, je v trenutku navdušil. Proti Newcastlu je dosegel dva zadetka in pomagal ekipi do visoke zmage (4:1), s katero se je povzpela na vrh angleškega prvenstva. Na najvišjo stopničko, na kateri ni končala prvenstva že vse od leta 2013.

''Ko se je začela tekma, sem bil zelo nervozen. Prisežem. To je bilo nekaj povsem normalnega, saj nisem pričakoval, da bodo navijači vso tekmo prepevali o meni. Zelo sem bil nervozen. Morda tega nisem pokazal navzven, lahko pa to potrdim. Navijači so me sprejeli neverjetno. Tukaj sem, da zmagujemo, da pomagam ekipi, da klub pripeljemo tja, kamor si zasluži,'' je povedal za BBC Sport po prvem nastopu za United po letu 2009.

Želel je dokazati, da lahko še pomaga ekipi

Tudi Ronaldo je iz mesa in krvi, tudi on lahko podleže čustvom in visokim pričakovanjem. Proti Newcastlu se je znašel v središču pozornosti celotnega nogometnega sveta. Sprva se je še malce lovil, a so mu navijači z neprestano podporo in bodrenjem podali dodatno moč. Ko pa je prvič zadel v polno, se je lahko sprostil.

Manchester United je s pomočjo Cristiana Ronalda visoko odpravil Newcastle. Foto: Reuters

V izdihljajih prvega polčasa se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu. Vratar Newcastla je po strelu Masona Greenwooda le odbil žogo, CR7 pa z neposredne bližine potisnil žogo v mrežo. Takrat mu je odleglo, Old Trafford se je znašel na nogah, navijači so skupaj s Portugalcem in njegovimi soigralci noreli od sreče.

''To je bil neverjeten trenutek. Zelo sem bil nervozen. Dan pred tekmo sem razmišljal o tem, kako bi rad dokazal, da lahko še vedno pomagam ekipi. Ko se je začela tekma, sem bil zelo nervozen, nato pa so navijači začeli peti pesmi o meni. Ta klub je nekaj neverjetnega. Počutim se tako ponosnega. Dal bom vse, kar bom lahko, da bodo tudi oni ponosni name,'' je razkril, kako je velika nervoza po prvem zadetku prerasla v olajšanje in velik ponos. Počutil se je čarobno, kot v pravljici, kar je delil z javnostjo tudi v posebnem sporočilu po dvoboju.

Navijače Uniteda zajela evforija

''Vsak ve, da je nogomet v Angliji drugačen. Če sem iskren, je tudi najbolj poseben. V Manchester sem prišel z 18 leti. Zame so poskrbeli izjemno, zato sem se tudi vrnil,'' je hvaležen klubu, da mu je nudil vse, kar je potreboval pri razvoju. Postal je eden najboljših nogometašev vseh časov, zvezdnik, ki ga pozna ves svet. S seboj je na Otok prinesel medijski cirkus, ki ga je Manchester United že pogrešal. Zdaj v njem uživa, če se bodo nadaljevali še tako dobri rezultati, kot so se z Ronaldom proti Newcastlu (4:1), bo CR7 v Angliji še zelo užival. Tako kot njegov trener. ''To je bil dan za užitek. Odigral je zelo dobro tekmo. Dobro se je povezal s soigralci,'' si je po predstavi proti srakam prislužil pohvale trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja.

Norveški trener Ole Gunnar Solskjaer zelo ceni portugalskega superzvezdnika. Foto: Reuters

Bi lahko United z Ronaldom posegel po najvišjih mestih? Navijače je zajela evforija, ''rdeča'' polovica mesta je prepričana, da bi se lahko Man Utd vrnil na pota stare slave, ko ni spadal le med največje klube na Otoku, ampak tudi v ligi prvakov. ''Imamo fantastično moštvo, mlado ekipo z izjemnim trenerjem. Moramo le še pridobiti na samozavesti. Ekipa mora pokazati veliko zrelost, če želimo osvojiti angleško prvenstvo in ligo prvakov. Verjamem, da smo na dobri poti,'' je CR7 čez vrstice opozoril na mladost številnih soigralcev, ki predstavljajo boljši jutri angleškega nogometa, a tudi delil s svetom prepričanje, da bi lahko ta klub, takoj ko bo prisotnih še malce več izkušenj, posegal po najvišjih ciljih.

Takšnih, kakršnih z Juventusom ni dosegal, niti se jim približal. V Evropi je namreč s staro damo vedno izpadel še pred polfinalom. V ligi prvakov ga tudi čaka nov izziv. V torek bo z Unitedom gostoval pri švicarskem prvaku Young Boys. Kako simbolično. 36-letni ''veteran'' se bo pomeril z ''mladimi fanti'' in jim skušal dokazati, kako še vedno spada v svetovni vrh. Newcastle se je o tem že prepričal.