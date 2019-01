Ameriška policija izdala nalog za odvzem DNK Ronaldu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Potrjujemo, da je bila izdana uradna prošnja za odvzem vzorca italijanskim oblastem," je lasvegaška policija potrdila za nemško tiskovno agencijo dpa.

Štiriintridesetletna Kathryn Mayorga trdi, da jo je portugalski reprezentant posilili v enem od hotelov v Las Vegasu 13. junija leta 2009 in njena odvetnica Leslie Stovall je sprožila civilno tožbo. Ronaldo to odločno zanika in naj bi šlo za vzajemno soglasje, kar trdi tudi njegov odvetnik Peter Christiansen. Nekdanja manekenka Mayorgejeva pa je obenem navedla, da je v zameno za molk dobila 375.000 ameriških dolarjev.

"Ronaldo je vedno trdil, in to velja tudi danes, da je bilo vse, kar se je dogajalo v hotelu v Las Vegas leta 2009, vzajemno in naravno. Obenem ni presenečenje, da je bila najden DNK, ki ne pripada Mayorgejevi, kot tudi ne, da je policija kot del običajnega preiskovalnega postopka zahtevala preiskavo DNK," je v izjavi dejal Christiansen.

Preberite še: