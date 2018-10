Der Spiegel odločno odgovoril Ronaldu: Vsi dokazi o posilstvu so resnični

Pred Portugalcem so naporni tedni in meseci

Potem ko so v taboru Cristiana Ronalda odločno zanikali trditve Der Spiegla o tem, da je portugalski nogometni zvezdnik leta 2009 v Las Vegasu posilil 25-letno ameriško manekenko Kathryn Mayorga in je odvetnik petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu Peter Christiansen obtožbe označil za izmišljene, so se pri uglednem nemškem časniku hitro odzvali. "Vsi naši dokazi so resnični in avtentični. Obtožbe iz Ronaldovega tabora na naš račun so smešne in bizarne," so zapisali pri Der Spieglu.

"Ronaldov odvetnik je postregel z izjavo za javnost o pisanju Der Spiegla o obtožbah o posilstvu, ki ga je obtožen Ronaldo, v kateri je trdil, da smo v naši zgodbi manipulirali s podatki. To je naš odgovor. Takšne odzive smo že doživeli. So običajen odziv Ronaldovih odvetnikov, ki smo jih videli že v preteklosti. Z njimi se v njegovem taboru borijo proti našemu raziskovalnemu delu. Naša zgodba je podrobno raziskana. Imamo na stotine dokumentov različnih virov. Nimamo razloga, da jim ne bi verjeli. Tako kot pri vsakem članku, ki ga objavimo pri Der Spieglu, smo pred objavo tudi to zgodbo večkrat preverili z našo metodo preverjanja z vseh zornih kotov, zato ne odstopamo od tega, kar smo zapisali," je zapisal novinar Der Spiegla Christian Winterbach, njegove besede pa so potrdili tudi njegovi delodajalci.

Foto: Reuters "Zanimivo, da so obtožbe na naš račun iz Ronaldovega tabora prišle dva tedna po tem, ko je bil članek objavljen. Tako kot vedno smo pred objavo članka tudi tokrat dali možnost Ronaldu in njegovim odvetnikom za odziv na obtožbe. Lahko bi jih zanikali, a se to ni zgodilo. Ko smo objavili članek, nam je Ronaldov odvetnik zagrozil s tožbo. Za zdaj je še nismo dočakali. Samo Mayorga in Ronaldo vesta, kaj natančno se je zgodilo. Naša naloga ni, da sodimo, ampak samo poročamo. Odgovorni bodo imeli končno besedo. Dokler je ne bodo dali, seveda velja, da je Ronaldo nedolžen," še piše v odzivu Der Spiegla, pri katerem so dodali, da so v taboru Cristiana Ronalda pred časom za laži označili tudi njihovo pisanje o utaji davkov, a se je izkazalo, da je bilo resnično.

Ronaldo je junija letos priznal utajo 14,7 milijona evrov, zaradi katere je moral plačati 18,8 milijona evrov kazni, dobil pa je tudi dve leti pogojne zaporne kazni.

Tega, da je plačal za molk, ne zanika

Kaj so pri Der Spieglu sploh pisali o domnevnem posilstvu, ki naj bi ga zagrešil Ronaldo?

Že pred letom in pol so to zgodbo v javnost spravili prvič, osnovali pa so jo na podlagi dokumentov, ki so jih pridobili prek slovitih Football Leaks.

Ronaldo naj bi takrat 25-letno ameriško manekenko Kathryn Mayorga posilil leta 2009 v hotelu v Las Vegasu, kjer sta se znašla po zabavi ameriške starlete Paris Hilton.

Portugalski zvezdnik je poleti 2009 dopustoval v ZDA, potem ko je pred tem poskrbel za takrat rekorden prestop v Real za 94 milijonov evrov. Foto: Reuters

Potem je vse skupaj za nekaj časa potihnilo, prejšnji mesec pa so pri Der Spieglu objavili intervju z Mayorgovo, v katerem je ta potrdila, da jo je sloviti portugalski nogometaš pred devetimi leti res posilil in ji plačal 375 tisoč ameriških dolarjev v zameno za molk v javnosti, česar v Ronaldovem taboru ne zanikajo.

Pravi, da se je za to, da bo povedala domnevno resnico, odločila zaradi tega, ker je ne more več držati v sebi, za tak korak pa naj bi jo navdihnile tudi ženske, ki so se oglasile prek gibanja #MeToo.

Prejšnji mesec je zato vložila prijavo o posilstvu, policija v Las Vegasu pa je na začetku oktobra začela preiskavo domnevnega posilstva.

Javili so se tudi pri Juventusu in Realu

Ronaldo sicer od vsega začetka trdi, da je nedolžen in da bo pravico poiskal na sodišču. V bran so mu stopili tudi pri Juventusu, katerega član je postal letos poleti, v zvezi z zgodbo, ki je po svetu dvignila precej prahu, pa so se javili tudi pri Real Madridu, katerega član je postal ravno poleti 2009, ko naj bi se zgodilo domnevno posilstvo.

V taboru evropskih prvakov so odločno zanikali pisanje nekaterih portugalskih medijev, ki so trdili, da so Ronalda pri Realu prisilili v podpis v plačilo 375 tisoč ameriških dolarjev, da bi dekle molčalo.

Foto: Reuters

Ronaldo v teh dneh sicer ni aktiven v portugalski reprezentanci, katere kapetan ter rekorder po številu nastopov in golov je, saj se je odločil, da za izbrano vrsto v letošnjem letu ne bo več igral.

Uradno zaradi tega, ker bi se rad spočil in pripravil na nadaljevanje sezone v novem klubu, neuradno pa predvsem zaradi tega, ker bi se rad s svojo odvetniško službo čim bolje pripravil na to, kar ga na sodišču čaka v prihodnjih tednih in mesecih.

Obtožbe, ki so drugačne od prejšnjih

Kakorkoli že, dejstvo je, da so pred enim od najbolj priljubljenih, če ne kar najbolj priljubljenim športnikom na svetu, ki je rekorder po številu sledilcev oziroma oboževalcev na raznoraznih družabnih omrežjih, zelo naporni, morda celo najtežji meseci na njegovi bogati športni poti, na kateri je osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti.

Vse bolj je jasno, da se tokratne obtožbe zelo resne in se razlikujejo od tistih, s katerimi se je v preteklosti že ubadal. Leta 2005 ga je neka mladenka obtožila posilstva v Londonu, a je bil krivde kmalu opran, saj se je izkazalo, da njene trditve niso resnične. Tokrat bo naloga, da ostane čist, očitno nekoliko težja …