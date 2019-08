Cristiano Biraghi na posojo k Interju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Biraghi je v preteklosti že igral za Inter, sicer le na dveh tekmah, a obe je odigral v ligi prvakov.

Kmalu je klub zapustil in nato igral za več italijanskih klubov: Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo in Pescaro, oblekel pa je tudi dres španskega prvoligaša Granade. Pri Fiorentini je Biraghi preživel zadnji dve sezoni, s svojimi predstavami pa si je zaslužil tudi klic v italijansko izbrano vrsto. Za azzurre je zbral pet nastopov in dosegel en gol.