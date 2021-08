Cornet iz Francije na Otok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kariero je začel v Franciji pri Metzu, nato pa januarja leta 2015 prestopil v Lyon. Za sedemkratne prvake Francije je odigral 252 tekem v vseh tekmovanjih in se kot levi krilni in bočni nogometaš podpisal pod 51 zadetkov in 29 podaj.

V mladosti je bil član vseh mlajših selekcij Francije, kasneje pa je zaigral za Slonokoščeno obalo. Zanjo je zbral 22 nastopov in dosegel pet golov.