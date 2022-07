Člana angleških klubov rivalstvo potisnila na stranski tir?

Nogometaši vseh večjih nogometnih lig te dni preživljajo še zadnje dni svojega dopusta, preden se ponovno posvetijo pripravam na novo sezono. Že vrsto let Ibiza velja za kraj, kamor se odpravi največ nogometnih zvezdnikov. Letos so jo že obiskali med drugim tudi Lionel Messi, Luis Suarez in Cesc Fabregas. Sinoči pa so obiskovalci kluba Ushuaie, enega najbolj slovitih na otoku, opazili še dva zvezdnika.