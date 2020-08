City potrdil še prihod Nizozemca

City bo za Akeja odštel dobrih 44 milijonov evrov odškodnine, ki lahko naraste še za dober milijon.

Petindvajsetletni Ake je sicer druga poletna okrepitev Cityja, pred njim se je modrim za 23 milijonov evrov pridružil tudi mladi španski krilni nogometaš Ferran Torres iz Valencie.

"City je najboljša ekipa zadnjega desetletja v Angliji. S prihodom sem so se mi uresničile sanje. Ekipa je polna izjemnih nogometašev. Povsod so velika imena z mednarodnimi izkušnjami," je dejal Ake, ki je denimo leta 2012 igral na evropskem prvenstvu do 17 let v Sloveniji, kjer je z Nizozemsko osvojil naslov prvaka.

