Udarec za Italijana in Lazio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni reprezentant in napadalec Lazia Ciro Immobile v letu 2022 ne bo več igral, navajajo italijanski mediji. Klub 32-letnega nogometaša je potrdil poškodbo stegenske mišice, ni pa uradno navedel, do kdaj bo odstoten. Gazzetta dello sport pa trdi, da se bo vrnil šele na začetku januarja, ko se bo začel drugi del sezone.

"Poškodba je srednje stopnje," je poročilo kluba povzel AFP in zapisal, da se bo italijansko prvenstvo zaradi svetovnega prvenstva, na katerem pa Italija ne bo igrala, novembra prekinilo in nadaljevalo januarja.

Lazio je po desetih krogih italijanskega prvenstva na petem mestu, na svojem računu ima šest zmag, tri neodločene izide in dva poraza. Immobile je že po tradiciji najboljši strelec kluba, dosegel je šest golov in si skupaj z Dušanom Vlahovićem (Juventus) in Markom Arnautovićem deli prvo mesto na lestvici strelcev.