Češki politik grdo užalil Slovence #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogomet je šport, ki vzbuja najrazličnejša čustva. Ko tebi ljuba ekipa zmaga, slaviš in rajaš, ko pride poraz, sta prisotna razočaranje in jeza, iščeš tudi razloge za poraz, ponavadi pa je najlažje okriviti sodnike. V tem položaju se je znašel tudi češki politik in diplomat Aleksandr Vondra, ki je po izpadu Slavie iz lige prvakov zaradi domnevnega slabega sojenja napadel celoten slovenski narod.

Vondra, ki je bil pred desetimi leti tudi češki obrambni minister, zdaj pa je član Evropskega parlamenta, je po porazu praške Slavie - ta je na zadnji stopnički kvalifikacij ostala brez nastopa v skupinskem delu lige prvakov in nekaj milijonov evrov nagrade - na Twitterju Slovence označil za oportunistične svinje in svoje besede podprl z obnašanjem slovenskih turistov na Hrvaškem.

Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicim do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) September 30, 2020

"Slavia, žal mi je, danes vas je odrezal slovenski sodnik. Vedno sem bil mnenja, da so lahko Slovenci oportunistične svinje. Kot primer si poglejte obnašanje slovenskih turistov na Hrvaškem. To se je danes znova potrdilo," je zapisal po porazu Slavie na tekmi, na kateri je sodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina.

REF Damir Skomina (SVN), VAR Massimiliano Irrati (ITA), As. VAR Ciro Carbone (ITA). pic.twitter.com/iV8lSglciu — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) October 1, 2020

Čehe je razjezila sodniška odločitev ob koncu tekme pri izidu 1:1, ko je Skomina v korist Dancev pokazal na enajstmetrovko. Vratar Slavie Ondrej Kolar je strel z bele točke ustavil, a iz sobe za VAR so Skomino opozorili, da je Čeh prehitro zapustil golovo črto. Ne da bi vse skupaj preveril, je slovenski sodnik zahteval ponovitev kazenskega strela, Danci pa so bil v drugem poskusu uspešnejši in na koncu zmagali celo s 4:1.

Preberite še: