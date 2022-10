"Dobil sem 55 pisem podpore prav toliko članic naše zveze in bi bilo noro, da ne bi kandidiral. Videti je, da bom edini kandidat. Leta 2023 bodo volitve tudi v Mednarodni nogometni zvezi (Fifi), mislim, da Evropa zanje ne bo imela svojega kandidata," je pojasnil Čeferin. Prepričan je tudi, da bosta svetovno prvenstvo leta 2030 gostili Portugalska in Španija.

Štiriinpetdesetletni slovenski pravnik je na čelu Uefe od leta 2016. Nedavno se je kot predsednik krovne evropske zveze uspešno boril proti načrtom vodstva Fife, da bi bila lahko svetovna prvenstva v prihodnosti na vsaki dve leti, pisne pohvale članic je dobil za vodenje evropskega nogometa v obdobju pandemije novega koronavirusa, prav tako je uspešno zaustavil poskus ustanovitve evropske superlige.

"Pet Slovencev je v Uefi, vsi so več kot sposobni"

Občasno se pojavljajo tudi kakšne obtožbe, kot je ta, da naj bi na sedežu Uefe zaposloval veliko Slovencev. "Pet Slovencev je zaposlenih v Uefi, vsi po vrsti so več kot sposobni za opravljanje svojih nalog. Ne le, da se mi to ne zdi pretirano, če bi pogledali v preteklost, bi videli, kaj vse se je dogajalo pred menoj," je to zavrnil Čeferin.

"Liga narodov je zelo pritegnila navijače." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Liga narodov in konferenčna liga – pozitivna ocena

Novi tekmovanji Uefe, ligo narodov in konferenčno ligo, je ocenil pozitivno. "Veliki kritiki uvedbe tekmovanj zdaj govorijo, zakaj nismo šli na večje stadione. Finale konferenčne lige je bil celo močnejši od evropske lige. Liga narodov pa je nastala namesto prijateljskih tekem, s tekmovalnim nabojem je zelo pritegnila navijače."

Pri napovedi novega načina tekmovanj v evropskem nogometu je navedel, da bodo spremembe prinesle možnost nastopa vsem klubom stare celine. Ligaški model tekmovanja bo po njegovem mnenju prinesel tudi več negotovosti in tekmovalnosti. "Pri sedanjem načinu po skupinah je lahko že po dveh tekmah jasno, kdo bo napredoval."

Rusiji rdeča luč za kvalifikacije na EP, kaj bo s človekovimi pravicami v Katarju?

Predsednik Uefe je potrdil, da Rusija ne more tekmovati v kvalifikacijah za EP, kot tudi, da za zdaj beloruski nogometaši in klubi lahko do nadaljnjega nastopajo. O kritikah o kršenju človekovih pravic, predvsem tujih delavcev na gradbiščih, v Katarju, kjer bo konec leta SP, je dejal, da je že izvedba pomagala pri reševanju težav, te so se v zadnjem obdobju izboljšale.

Pozval je države, da naj se pridružijo Uefi pri preganjanju korupcije v nogometu, kot je na primer prirejanje izidov tekem, in da bolj pomagajo pri odkrivanju in kaznovanju, "saj Uefa nima policije in drugih podobnih institucij pregona".

Foto: Reuters

Ideja o superligi še vedno živi

Prvi mož madridskega Reala Florentino Perez je pred dnevi znova dejal, da se še vedno ukvarjajo s projektom superlige. "Nihče jim tega ne prepoveduje, mislim pa, da je to neuresničljivo. Bolj bi se morali ukvarjati z vzdržnostjo klubov, ki jih vodijo. Zame ideja superlige več ne obstaja, zadnja pobuda kaže, da je želja po elitizmu, ki bi uničila evropski nogomet, pri nekaterih še vedno prisotna. A menim, da superlige ni več niti v obliki ideje."

Menil je, da ni več možnosti v koledarju, da bi uvedli nova nogometna tekmovanja. "Vsakemu poznavalcu nogometa je bilo jasno, da bi uvedba SP na dve leti 'požrla' vse drugo, vključno z olimpijskimi igrami. S predsednikom Fife Giannijem Infantinom imamo 95 odstotkov soglasja pri nogometnih vprašanjih, preostalih pet pa je zelo zanimivih za različne javnosti, posebej željne škandalov. Oba braniva svoje organizacije, skupaj pa nogomet," je navedel Čeferin.

Opozoril je na velik prispevek afriških nogometašev pri razvoju evropskega nogometa in uspehe klubov, ki jih je pozval, da jim ne prepovedujejo nastopov za reprezentance.