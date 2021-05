Čeferin o zaključnem turnirju lige prvakov: To bi bil lahko odličen zaključek

"To bi bil lahko odličen zaključek. Tudi zelo učinkovit v odnosu do prihodkov Uefe, če bi zadevo izvedli pravilno," je dejal 53-letni slovenski predsednik Uefe. "O zadevi se pogovarjamo, a odločenega ni še nič," je še dodal.

Morebitnih sprememb se je "treba lotiti pravilno"

Trenutno ekipe igrajo po sistemu na izpadanje tekmo doma in v gosteh vse do polfinala in le finale odloči ena tekma. Čeferin pa meni, da bi od sezone 2024/25 ligo lahko odločil sklepni turnir najboljše četverice. Sam to vidi kot izreden nogometni turnir in s tem tudi dodano vrednost zdajšnjemu produktu lige prvakov.

Pomanjkljivost novega turnirja je dejstvo, da bi bila polfinalista s tem ob eno pomembnejših domačih tekem v sezoni, zmanjšalo pa bi se tudi število televizijskih prenosov, zato je Čeferin v pogovoru izpostavil, da se je treba morebitne spremembe lotiti pravilno. In kot je še dejal, "se z odločitvijo ne mudi". Uefa ima zanjo še celo leto časa.

Uveljavitev leta 2024?

A leto 2024 bo tudi leto, ko bo začela veljati reforma lige prvakov, v kateri bo namesto 32 igralo 36 ekip, skupaj pa bo odigranih kar 100 tekem več. Takrat so možne dodatne spremembe.

Da gre pri sklepnem turnirju za izjemno zanimiv produkt, pa je pokazalo lansko leto, ko je Lizbona zaradi pandemije covida-19 gostila sklepni turnir s kar osmimi ekipami.

Čeferin se je v pogovoru dotaknil tudi preložitve evropskega prvenstva iz leta 2020 v 2021 in ocenil, da je to Uefo stalo med 100 in 200 milijoni evrov.

Zanimiva je tudi ideja o dodatni "obdavčitvi" v evropskem nogometu, izpeljani po vzoru ameriških lig, o kateri razmišlja Čeferin in ima pri tem kar nekaj somišljenikov v vodstvu evropskega nogometa. V ZDA denimo morajo klubi za vsako prekoračitev plač za igralce, plačati nekakšen davek oziroma kazen vodstvu lige.

S tem skušajo v ZDA zadržati finančne okvire športa, predvsem pa poskrbeti tudi za konkurenčnost med moštvi.

