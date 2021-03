Cas zmanjšal kazen nekdanjemu podpredsedniku Fife

Športni funkcionar z Madagaskarja je opravljal naloge predsednika celinskega nogometnega združenja v Afriki, afriške konfederacije (Caf). Vrsto let so ga sumili nepravilnosti, a je bil vseeno izvoljen in je nadaljeval delo kot podpredsednik Fife in predsednik Cafa.

Zdaj je Ahmad spoznan za krivega ponujanja in sprejemanja daril in drugih ugodnosti, zlorabe položaja in nepravilne porabe sredstev; v osrčju nove afere Fife je revizija odkrila več milijonov dolarjev spornih gotovinskih izplačil.

Etična komisija Fife je Ahmada Ahmada suspendirala ter mu poleg tega naložila še 200.000 švicarskih frankov (približno 185.000 evrov) denarne kazni.

Šestdesetletnik iz Madagaskarja, ki je bil na čelu afriškega nogometa od marca 2017, je bil že junija lani v Parizu pridržan zaradi suma korupcije.

Ahmad Ahmad se je pritožil na Cas, ki je za tri leta zmanjšala kazen. Cas je pri tem upošteval čas, ki je že potekel od začetka izrečene prepovedi začasnega opravljanja funkcij v nogometu 19. novembra 2020.

Foto: Reuters

Ahmad je sicer že lani v intervjuju za britanski BBC napovedal, da se bo marca potegoval za vnovični mandat na čelu afriškega združenja Caf. Kar pa je po tej odločitvi Casa zdaj nemogoče, navaja dpa. Glede na nujnost zadeve je Cas svojo odločitev po dvodnevnem zaslišanju v ponedeljek objavil brez podrobnih daljših obrazložitev.

Kot izhaja iz izjave za javnost, objavljene na spletni strani, je Cas Ahmada spoznal krivega kršitev za ne-evidentiranje različnih finančnih transakcij, sprejem gotovinskih plačil, bančnih nakazil bonusov in odškodnin brez pogodbe ali osnove v predpisih.

Prav tako so arbitri v Lozani potrdili kršitve v primeru razdeljevanje daril in zlorabe sredstev. Gre za uporabo denarja Cafa za financiranje povabila na romanje v Meko v korist nekaterih predsednikov nacionalnih zvez. To povabilo ni bilo neposredno povezano z nogometom.

Po drugi strani pa je Cas Ahmada oprostil krivde za očitane kršitve pogodb v primeru francoske družbe Tactical Steel. Sodni senat razsodišča je prepričan, da dokumenti v spisu ne podpirajo sklepa, da bi Ahmad prejel kakršno koli osebno korist, zlasti v okviru transakcije s podjetjem Tactical Steel za opremo za prvenstvo afriških narodov leta 2018.