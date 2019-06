Predsednik afriške zveze osumljen korupcijskih dejanj

Le dan po izvolitvi starega-novega predsednika krovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina se morda začenja nov škandal, povezan s financami in z mednarodno zvezo. Danes so francoske oblasti namreč zaslišale enega njegovih sodelavcev Ahmada Ahmada zaradi domnevnega koruptivnega delovanja.

Ahmad Ahmad je predsednik afriške nogometne zveze (CAF) in je v Franciji na kongresu Fife, na katerem so v sredo Infantinu dodelili nov predsedniški mandat. Ahmad Ahmad je tudi eden od šestih podpredsednikov krovne zveze in član njenega sveta. Funkcionar z Madagaskarja, ki je v vlogi predsednika celinske zveze od leta 2017, velja za Infantinovega tesnega sodelavca in zvestega podpornika, saj ima predsednik Fife na tej celini močno podporo.

Fifa je sicer sporočila, da je predsednik afriške zveze v preiskavi, ki se navezuje na dejanja, storjena med njegovim predsednikovanjem CAF, ni pa pojasnila podrobnosti.

V Franciji je časnik Jeune Afrique poročal, da se je Ahmad Ahmad znašel v finančni preiskavi zaradi spornega poslovanja zveze, ker naj bi pogodbo z enim od opremljevalcev športne opreme samovoljno prekinil, da je lahko potem sklenil drugo s konkurenčnim proizvajalcem.

