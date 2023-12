Cas delno ugodil pritožbi Olimpije, zavrnil pa Köln in Čubra Potočnika

Mednarodna nogometna zveza Fifa je konec marca Kölnu prepovedala podpisovanje igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih, vzrok za kazen pa so bile kršitve pri podpisu pogodbe z mladim slovenskim napadalcem Jako Čubrom Potočnikom, nekdaj članom Olimpije.

Kölnska ekipa je lani januarja podpisala pogodbo s takrat 16-letnim Čubrom Potočnikom, a pri tem kršila pravila. Fifa je Kölnu naložila plačilo odškodnine v višini 51.750 evrov zaradi neupravičene enostranske prekinitve pogodbe. To pa je bilo precej manj od milijonskih zneskov, ki si jih je od tega procesa obetala Olimpija.

Čuber Potočnik, ki igra v Kölnovi ekipi do 19 let in je to sezono dosegel osem golov na 14 tekmah, je prejel štirimesečno prepoved igranja nogometa. Na igrišča se je vrnil avgusta.

Kluba in igralec so se nato v dovoljenem roku 21 dni pritožili na Cas, ki je danes podal končne odločitve za vse tri vpletene strani. Olimpija je na Cas vložila pritožbo proti igralcu in Kölnu, slednja sta se pritožila proti Olimpiji in Fifi.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V aprilskem sporočilu za javnost je Cas zapisal, da Olimpija zaradi kršenja pravil prekinitve pogodbe od igralca in Kölna zahteva 2.507.200 evrov odškodnine, obenem pa še odškodnino v višini 69.972,6 evra, ko je Čuber Potočnik treniral pri ljubljanskem klubu.

Köln je zahteval umik prepovedi podpisovanja igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih, medtem ko je zdaj 18-letni nogometaš trdil, da pogodba z Olimpijo ni bila veljavno sestavljena.

Cas je v popolnosti zavrnil pritožbi Kölna

Cas je v popolnosti zavrnil pritožbi Kölna, saj je po odločitvi senata vzpostavil stike z igralčevim agentom, ne da bi upošteval pravila in se s tem izpostavil napeljevanju h kršitvi pogodbe ter posledičnim sankcijam.

V primeru Olimpije je pritožbi ugodil, a znesek odškodnine dvignil z 51.750 na 60.000 evrov, saj je do kršitve pravil prišlo manj kot osem mesecev po podpisu pogodbe med igralcem in Olimpijo v t. i. zaščitenem obdobju pogodbe.

Cas je na primeru Čubra Potočnika ugotovil, da je igralec brez utemeljenega razloga enostransko prekinil pogodbo, za kar je odgovoren tudi Köln. Ta poleg letošnjega poletja tudi januarja še ne bo smel podpisovati pogodb z novimi igralci.

Cas je v izjavi za javnost zapisal, da so vsi arbitražni postopki potekali 19. in 20. septembra. Razsodba je trenutno še predmet pregleda zaupnosti in bo, odvisno od izida, pravočasno objavljena na spletni strani razsodišča, so še dodali iz Lozane.