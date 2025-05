Benjamin Šeško lovi zadnji vlak za Evropo

Danes se bo v Nemčiji odvil še zadnji, 34. krog bundeslige. Naslov so si že zagotovili nogometaši Bayerna iz Münchna, drugo mesto pa bo zasedel Bayer iz Leverkusna, katerega bo zadnjič pred selitvijo k Real Madridu vodil Xabi Alonso. Obeta se še napet boj za ligo prvakov med Eintrachtom, Freiburgom in Borussio Dortmund, pomembno delo pa čaka tudi Benjamina Šeška z RB Leipzigom, ki je trenutno sedmi, lahko pa se še zavihti do petega mesta in pozicije, ki zagotavlja igranje v ligi Europa.