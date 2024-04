Bodo prvaki ostali brez praske tudi po derbiju?

Z obračunom sosedov iz lestvice Eintrachta in Augsburga se bo danes začel 30. krog nemškega prvenstva, kjer je prvak že znan. Že prejšnji krog si je zgodovinski prvi naslov priigral Bayer iz Leverkusna. Tega prva preizkušnja v bundesligi po potrditvi naslova – ob tem je med tednom napredoval tudi v polfinale lige Europa – čaka v nedeljo, ko bo gostoval na derbiju pri Borussii iz Dortmunda. Bayer je sicer to sezono ostal neporažen na vseh 44 odigranih tekmah. Bodo Dortmundčani prekinili ta niz?

RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom bo gostoval pri desetem Heidenheimu. Leipzižani bijejo krčevit boj za četrto mesto in neposredno uvrstitev v ligo prvakov, po točkah pa so izenačeni s petim Dortmundom.

Bayern, ki si je po predaji nemške krone nekaj ran zacelil z uvrstitvijo v polfinale lige prvakov, čaka hud boj za drugo mesto. Tokrat se bo zasedba Thomasa Tuchla pomerila z Unionom iz Berlina, Sttugart pa na prvi nedeljski tekmi čaka gostovanje pri Werderju iz Bremna.

