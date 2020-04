Brez večjih sprememb na Fifini lestvici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostala na 64. mestu, na vrhu pa so Belgijci pred Francozi in Brazilci. V času pandemije novega koronavirusa so bile odigrane le štiri prijateljske mednarodne tekme, po katerih je bila le ena sprememba na lestvici.