Brazilci izbrali novega selektorja. To ni Ancelotti, ampak ...

"Uresničile so se mi sanje," je na družbenih omrežjih zapisal 61-letni trener, ki je s klubom lani osvojil brazilski pokal, leto pred tem pa ob domačem pokalu tudi pokal Libertadores, južnoameriško različico lige prvakov.

Brazilci so pred dnevi odpustili selektorja Fernanda Diniza, tudi trenerja Flumineseja, ki je petkratne svetovne prvake vodil le na šestih tekmah. Pod njegovim vodstvom so Brazilci dvakrat zmagali, enkrat remizirali in doživeli kar tri poraze. V južnoameriških kvalifikacijah so trenutno na šestem mestu razpredelnice, posebej boleč pa je bila njihov domač poraz z Argentino (0:1).

Dorival Junior je leta 2022 s Flamengom osvojil Copa Libertadores. Foto: Guliverimage

Nekaj težav čaka tudi novega trenerja, saj je zasedba očitno razglašena, v ekipi pa manjka tudi zvezdnik Neymar, ki se je poškodoval na tekmi z Urugvajem (0:2) in bo z igrišč odsoten več mesecev.

Lani se je poročalo o tem, kako naj bi se po koncu sezone 2023/24 na brazilski selektorski stolček preselil Italijan Carlo Ancelotti, a je nedavno podaljšal sodelovanje z madridskim Realom, tako da je vsaj za nekaj časa padla v vodo ideja, da bi prevzel vodenje petkratnih svetovnih prvakov.