Branilec naslova Dobovec v četrtfinalu pokala proti Sevnici

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) so danes opravili žreba pokalnih tekmovanj v futsalu. Sedemkratni zaporedni prvak Dobovec se bo za preboj na zaključni turnir najboljše četverice na dveh tekmah pomeril s Sevnico, je NZS zapisala na spletni strani.

Poleg para Sevnica – Dobovec so kroglice določile še pare Mlinše – Dobrepolje, Bronx Škofije – Avtocrono center Ajdovščina ter Siliko Vrhnika – THE Nutrition Extrem.

O napredovanju v obeh konkurencah odločata dve tekmi

V ženskem tekmovanju so določili para polfinala. Pomerili se bosta ekipi Bloke Pletilnica in Vrhnika ter Košana in Celje.

O napredovanju bosta v obeh konkurencah odločili dve tekmi. Moški četrtfinale bo na vrsti 26. novembra in 7. januarja, ženski polfinale pa 21. decembra in 18. januarja.

Finalni turnir moškega futsal pokala bo potekal 14. in 15. marca, finale članic bo 15. marca. V moški konkurenci naslov brani Dobovec, v ženski pa Košana.