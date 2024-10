Dobovec zapravil dva gola prednosti in ostal brez zmage

Slovenski prvaki v futsalu, nogometaši Dobovca, so bili na turnirju skupine 3 glavnega dela lige prvakov v Palmi de Mallorci blizu prvi zmagi. Proti zagrebškemu Futsal Dinamu so na začetku drugega polčasa v razmiku 15 sekund dosegli dva gola, povedli z 2:0, a prednost do konca zapravili. Gol za končnih 2:2 so dobili 20 sekund pred koncem.

Za Slovence sta v 23. oziroma na začetku 24. minute gola dosegla Matej Fideršek in Alen Ruis, za Zagrebčane pa sta bila uspešna Mateo Mužar v 35. minuti in Nikola Gudašić.

Slovenci so bili na začetku boljši tekmec, Thomas Pihler je že v drugi minuti zadel okvir vrat, v nadaljevanju pa sta imeli obe ekipi kar nekaj priložnosti, več pa so poskušali Hrvati. Ti so zbrali 38 strelov, Slovenci pa 21.

Obe ekipi sta izgubili četrtkova prva obračuna, Dinamo je z 9:1 premagala domača Palma, Dobovec pa je moral z 1:3 priznati premoč United Galatiju.

V glavnem delu tekmovanja tekmuje 32 klubov, v teh igrajo tudi še trije Slovenci, in sicer Uroš Đurić pri Olmissumu, Rok Šnofl pri Linzu in Tilen Gajser pri Minervi.

Klubi so razdeljeni v osem skupin, iz skupin od 1 do 4 bodo v elitni del lige prvakov napredovale prve tri ekipe, iz skupin od 5 do 8 pa le zmagovalci. Na finalni turnir lige prvakov, ki bo maja 2025, se bodo uvrstili štirje zmagovalci skupin elitnega dela lige prvakov.