Bosanski ostrostrelec se je zapisal v zgodovino Rome

Nogometni napadalec iz BiH Edin Džeko je po sredini tekmi med Romo in Verono postal najbolj učinkovit tuji nogometaš v dresu moštva iz večnega mesta. Štiriintridesetletni Džeko je na omenjenem dvoboju dosegel že 105. gol in na klubski lestvici strelcev prehitel Argentinca Pedra Manfredinija, ki je za Romo igral med letoma 1959 in 1965.

Od tujih nogometašev, ki so nosili dres Rome, so za Džekom in Manfredinijem uvrščeni Argentinec Abel Balbo (87 golov), Nemec Rudi Völler (68), Črnogorec Mirko Vučinić (64), Argentinec Arturo Chini Luduena (62) in Brazilec Mancini (59).

Vsi omenjeni igralci so tudi med "top 20" strelci tega kluba vseh časov, na samem vrhu lestvice pa je nekdanji italijanski reprezentant Francesco Totti (307 golov).

Pred Džekom, ki je pred prihodom na Apeninski polotok leta 2015, igral tudi za angleški Manchester City in nemški Wolfsburg, so na klubski lestvici strelcev poleg Tottija še Roberto Pruzzo (138), Amedeo Amadei (111) in Rodolfo Volk (106 golov).

Preberite še: