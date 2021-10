Bo Messi zabil še v prvenstvu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko smo med tednom dočakali prvenec Lionela Messija v dresu PSG v ligi prvakov, zdaj navijači jasno pričakujejo, da mu podobno kmalu uspe tudi v ligue 1. Prva priložnost za to bo že v obdobju nedeljskega kosila, ko bodo Parižani gostovali pri Rennesu. Krog bosta že danes odprla drugouvrščeni Lens in Reims.

Francosko prvenstvo bo tokrat ponudilo pestro dogajanje, vsaj kar zadeva tekme, ki jim lahko rečemo derbi. Pri tem bosta prednjačili predvsem zadnji srečanji kroga. V nedeljo se bodo popoldne najprej udarili aktualni prvaki iz Lilla in letos precej suvereni Marseille, zvečer pa si bosta nasproti stala sicer neprepričljivi, trenutno celo zadnjeuvrščeni St. Ettienne in Lyon, ki v zadnjih tekmah kaže dvig forme in se bliža mestom, na katerih si želi biti tudi ob koncu sezone.

Francosko prvenstvo, 9. krog: Petek, 1. oktober:

21.00 Lens - Reims Sobota, 2. oktober:

17.00 Montpellier - Strasbourg

21.00 Nice - Brest Nedelja, 3. oktober:

13.00 Rennes - PSG

15.00 Angers - Metz

15.00 Lorient - Clermont

15.00 Monaco - Bordeaux

15.00 Nantes - Troyes

17.00 Lille - Marseille

20.45 St. Ettienne - Lyon