Bizarno dogajanje dviguje prah: "Nogomet je danes izgubil srce"

V soboto sta se v 12. krogu portugalskega prvenstva pomerila B-SAD in Benfica. Obračun vodilne Benfice in na 16. mesto uvrščenega moštva lige je bil že pred začetkom pod velikim vprašajem, saj so imeli domači ogromno težav s koronavirusom. Že med tednom so se pri enem od nogometašev B-SAD pokazali simptomi okužbe s koronavirusom, po nadaljnjem testiranju pa so v klubu ugotovili, da je okuženih kar 17 članov klubov, od tega 13 igralcev in štirje člani strokovnega štaba.

Domača ekipa je imela tako pred tekmo z Benfico na voljo le devet igralcev, od tega sta bila med tistimi, ki niso okuženi, dva vratarja. Kljub temu so se vodilni v portugalski ligi odločili, da se bo tekma odvila. B-SAD je na igrišče vkorakal z le devetimi možmi, razplet obračuna pa je bil tako praktično znan že pred začetkom tekme. Že v prvi minuti so si domači nesrečno zabili avtogol, do konca prvega polčasa pa je Benfica vodila s kar 7:0.

11:9. Foto: Guliverimage

Odigran le en polčas

Tekma, ki je prešla meje regularnosti, je postala še bolj bizarna na začetku drugega dela tekme. B-SAD je na igrišče vkorakal z le sedmimi igralci, po nekaj minutah se je poškodoval še en domači igralec, nato pa se je sodnik vendarle odločil, da se tekma prekine in konča v korist Benfice, ki je tako vknjižila zmago s 7:0. Pravila namreč velevajo, da mora biti na igrišču vsaj sedem nogometašev ene ekipe.

Odločitev vodstva portugalske lige, da se tekma kljub vsemu odigra, je poskrbela za ogromno začudenosti in zgražanja na družbenih omrežjih. "Kaj je to? Sem edini, ki ne razume, zakaj tekma ni bila prestavljena?" je na Twitter med drugim zapisal portugalski nogometaš, sicer član Manchester Cityja, Bernardo Silva.

Tekmo so na začetku drugega polčasa prekinili. Foto: Guliverimage

Po tekmi so se na Twitterju odzvali tudi pri Belenenseseju. "Nogomet ima srce le, če je tekmovalen. Nogomet ima srce le, če je zares športen in pravičen. Nogomet ima srce, ko varuje javno zdravje. Danes je nogomet izgubil srce," so zapisali pri 16. ekipi portugalske lige, ki je tako trenutno na mestih, ki vodijo v izpad iz lige.

Podoben primer tudi pri nas

Podoben primer se je pred tednom odvil tudi v Sloveniji. Kljub večjemu številu okužb s covid-19 v ekipi ljubljanske Olimpije naj bi se najprej tekma z Muro v 1. SNL vendarle odvila. Pri Olimpiji so takrat potrdili 12 okužb s koronavirusom. Protokol, ki so ga sprejeli pred novo sezono, veleva, da morajo klubi prvenstvene tekme odigrati kljub večjemu številu okužb v ekipi. Pomembno je le, da imajo na razpolago vsaj 13 igralcev in enega vratarja. Kljub drugačni napovedi pa je bila tekma tik pred obračunom na koncu prestavljena, kar je povzročilo veliko nezadovoljstva v taboru Mure.

