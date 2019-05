Benfici 37. naslov na Portugalskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benfica do naslova portugalskega prvaka.

Nogometaši Benfice iz Lizbone so nocoj v zadnjem krogu portugalskega prvenstva osvojili že svoj 37. naslov. V odločilni tekmi so premagali Santa Claro s 4:1 (3:0) in obdržali dve točki naskoka pred Portom, ki je doma v derbiju z 2:1 (0:0) premagal Sporting iz Lizbone.