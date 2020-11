Barcelona česa takšnega ni doživela že debelo desetletje

Lestvica španske la lige na začetku sezone ponuja prizor, ki si ga je pred začetkom nenavadne sezone predstavljal le malokdo. Že res, da drugo mesto in 20 točk Atletico Madrida na osmih tekmah ni nič posebej pretresljivega, bolj v oči bode položaj Barcelone, ki je z osmimi odigranimi tekmami in enajstimi osvojenimi točkami šele na desetem mestu lestvice španskega državnega prvenstva.

Krizo Barcelone je v soboto z zmago le še poglobila zmaga Colchonerosov, ki jih mnogi ob uvodu v sezono uvrščajo med glavne kandidate za osvojitev naslova španskega prvaka. Odločilni trenutek tekme se je zgodil v 47. minuti. Gerard Pique je na nasprotni polovici izgubil žogo, Angel Correa jo je podaljšal do Yannicka Carrasca, ki se je nekaj metrov čez sredino igrišča spretno izognil vratarju Marcu-Andreju ter Stegnu, ki je zapustil gol, in žogo s približno 40 metrov poslal v nebranjeno mrežo. Jan Oblak je šestič v osmih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno, Atletico Madrid pa je še naprej edina ekipa brez poraza.

ter stegen trying his best Neuer impression pic.twitter.com/9GZxxKiFUv — Karim (@Futball_Karim) November 21, 2020

"Ekipa, kot je Barcelona, si ne more privoščiti takšnega zadetka, kot smo ga prejeli. Prvi polčas smo igrali dobro," je takoj po tekmi dejal trener Barcelone Ronald Koeman, ki je s svojo ekipo na osmih odigranih tekmah dosegel le enajst točk. "Kot vsak trener sem tudi jaz odgovoren za rezultate svoje ekipe. Vemo, da moramo dosegati boljše rezultate, hkrati pa moram zaupati igralcem, ki jih imamo," je prepričan Koeman. Barcelona je ob vstopu v sezono zabeležila tri zmage, dva remija in tri poraze, kar je najslabši vstop v sezono v zadnjih 25 letih. Katalonci so zadnji tako skromen vstop zabeležili v sezoni 1995/96.

Pique je v 62. minuti zapustil igro. Foto: Reuters

Veliko sivih las sta pristašem Barcelone povzročili tudi poškodbi Gerarda Piqueja in Sergija Roberta. Kot so sporočili iz tabora Barcelone, bosta oba danes opravila več preiskav, ki bodo pokazale, kako dolgo bosta odsotna z igrišč. Pique je ob poškodbi desnega kolena v 62. minuti v bolečinah zapustil igrišče, vse več pa je ugibanj, da bo zaradi zvina kolenskih vezi z igrišč odsoten vsaj štiri mesece.

Poškodbo pa je utrpel tudi Sergi Roberto, ki je sicer tekmo odigral do konca, a so iz tabora petkratnih evropskih prvakov sporočili, da ima velike težave z desno stegensko mišico.

Simeone zadovoljen, a previden

Če ima Barcelona pred nadaljevanjem sezone ogromno skrbi, pa je Atletico Madrid z novo zmago niz neporaženosti v španskem prvenstvu podaljšal na 24 tekem. Rojiblancos imajo zdaj že devet točk naskoka pred katalonsko ekipo, hkrati pa se z zmago držijo pri vrhu lestvice. V soboto so dosegli prvo zmago proti ekipi Barcelone po več kot desetletju dolgi suši v la ligi. Nazadnje so slavili davnega 14. februarja leta 2010, ko sta za zmago z 2:1 za Atlete zadela Diego Forlan in Simao.

"Res je, da jih nismo premagali že leta, to je nagrada za vse dotedanje delo. Vsaka tekma je zgodba zase. Danes smo zmagali, a to ne naših spremeni načrtov. Zelo sem zadovoljen s pristopom igralcem," je po tekmi nič kaj navdušeno dejal trener Atletov Diego Simeone, ki je po kar 17 tekmah le slavil prvo zmago na obračunu z Barcelono v la ligi.

Simeona je bil zadovoljen s predstavo svojih igralcev. Foto: Reuters

Atletico, pri katerem se je Oblak izkazal s štirimi obrambami, je z zmago končal niz 20 zaporednih tekem brez zmage na medsebojnih obračunih z Barcelono. "Ekipa trenutno igra res dobro. To govorim že nekaj časa in to nam daje samozavest za dobre predstave. Ti igralci dajejo vse drug za drugega. Zdaj moramo obdržati to raven energije in igre, saj nas čaka niz pomembnih tekem," je še dejal Simeone.

