Katanec ima z Uzbeki štiri točke, prva zmaga za Japonce

Slovenski nogometni stateg Srečko Katanec je popeljal Uzbekistan do prve zmage na letošnjem azijskem prvenstvu. V Katarju je s 3:0 premagal Indijo, ki jo vodi nekdanji hrvaški selektor Igor Štimac, in poskrbel za veliko veselje uzbekistanskih navijačev, katerih ni manjkalo na tribunah. Katančev Uzbekistan ima tako po dveh tekmah štiri točke in je na dobri poti, da si zagotovi napredovanje med 16 najboljših, kamor sta se po dveh zmagah že uvrstila gostitelj Katar in Avstralija. S slednjo se bo v zadnjem krogu skupinskega dela Katančeva četa pomerila v torek.